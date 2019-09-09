Пн, 9.09.2019
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Жители Эстонии сделали свой выбор! Смотри, какой фильм лидировал по кассовым сборам на прошлой неделе!
ТОП-7

It Chapter Two (2019)

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Более 100 тысяч евро заработал в прокате за прошлую неделю хоррор «Оно 2»! Каким еще фильмам отдали свое предпочтение жители Эстонии на прошлой неделе — узнаешь из нашего ТОПа!

1. Оно 2 (1 неделя / 14727 зрителей / 105 232,46€)

2. Angry Birds в кино 2 (3 неделя / 4167 зрителей / 23 069,84€)

3. Однажды в Голливуде (4 неделя / 2719 зрителей / 21 242,32€)

4. Судья (1 неделя / 2633 зрителей / 18 320,62€)

5. Хорошие мальчики (3 неделя / 2454 зрителей / 18 212,93€)

6. Король Лев (8 неделя / 1629 зрителей / 9 161,20€)

7. Я иду искать (2 неделя / 1231 зрителей / 9 103,75€)

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