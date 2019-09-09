«Джокер» получил главный приз Венецианского фестиваля

Итоги 76-го Венецианского кинофестиваля

Гран-при жюри - второй по значимости награды киносмотра был удостоен режиссер Роман Полански за историческую драму фильм "Я осуждаю". В нем повествуется о резонансном деле Альфреда Дрейфуса, несправедливо осужденного на фоне антисемитских настроений во Франции в конце 19 века. Обладателя нескольких международных призов, включая "Золотого медведя" Берлинского кинофестиваля, Полански в 1977 году обвинили в изнасиловании 13-летней девочки. После ареста и предъявления обвинений режиссер в рамках судебного соглашения признал свою вину, однако накануне вынесения приговора бежал из США в Великобританию. А затем, чтобы избежать экстрадиции - во Францию.