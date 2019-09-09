Сияй, ты же звезда! Знаменитости показали настоящий шик на кинофестивале в Торонто
В Торонто сейчас в самом разгаре кинофестиваль — каждый день проходит несколько показов и пресс-конференций, а звезд, желающих представить свои новые работы, в Канаду съехалось немало.
Так, вчера прошла пресс-конференция, посвященная фильму "Щегол" (The Goldfinch), бесспорно, одной из самых ожидаемых премьер сезона. С прессой встретились и актрисы, исполняющие центральные роли в картине, — Николь Кидман (она появилась в свитере от Dior и брюках от Chloe) и Сара Полсон (она предпочла total look от Burberry). Ну а тем же вечером состоялся и показ новой ленты — на красную дорожку Кидман вышла в элегантном черном платье с открытыми плечами от Chanel.
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