Пн, 9.09.2019
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Сияй, ты же звезда! Знаменитости показали настоящий шик на кинофестивале в Торонто
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В Торонто сейчас в самом разгаре кинофестиваль — каждый день проходит несколько показов и пресс-конференций, а звезд, желающих представить свои новые работы, в Канаду съехалось немало.

Так, вчера прошла пресс-конференция, посвященная фильму "Щегол" (The Goldfinch), бесспорно, одной из самых ожидаемых премьер сезона. С прессой встретились и актрисы, исполняющие центральные роли в картине, — Николь Кидман (она появилась в свитере от Dior и брюках от Chloe) и Сара Полсон (она предпочла total look от Burberry). Ну а тем же вечером состоялся и показ новой ленты — на красную дорожку Кидман вышла в элегантном черном платье с открытыми плечами от Chanel.

ФОТО: Regina Wagner / ZUMAPRESS.com

ФОТО: GEOFF ROBINS / AFP

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