Сияй, ты же звезда! Знаменитости показали настоящий шик на кинофестивале в Торонто

Так, вчера прошла пресс-конференция, посвященная фильму "Щегол" (The Goldfinch), бесспорно, одной из самых ожидаемых премьер сезона. С прессой встретились и актрисы, исполняющие центральные роли в картине, — Николь Кидман (она появилась в свитере от Dior и брюках от Chloe) и Сара Полсон (она предпочла total look от Burberry). Ну а тем же вечером состоялся и показ новой ленты — на красную дорожку Кидман вышла в элегантном черном платье с открытыми плечами от Chanel.