На следующей неделе в кино: нашумевшая российская драма «Дылда», «Зеровилль» и эстонская комедия

Единорог

Стартап-комедия «Единорог» описывает путь одной фирмы, владельцев которой играют Лийза Пулк и Хенрик Кальмет, от «домашнего гаража» до Мекки высоких технологий – Кремниевой долины. Быстро раскручивающийся сюжет достоверно и ярко показывает светлые и темные стороны работы компьютерных компаний, безумие и наслаждение, достижения и отчаяние, реальность и мечту... за горизонтом которой маячат Стив Джобс, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Илон Маск и им подобные. И все в погоне за миллиардами...

В основе сюжета – более 30 историй из реальной жизни эстонских стартапов за последние 15 лет, иногда невероятных, иногда смешных.

Автор сценария и режиссер – успешный ИТ-бизнесмен Райн Ранну, который уже пробовал себя в кинематографе и снял в 2016 году похожее на роуд-муви «Американское лето». «Единорог» – его вторая полнометражная картина.

Помимо блистающих в главных ролях Лийзы Пулк и Хенрика Кальмета, эстонские кинематографисты были и за кадром. Предыдущими работами оператора Антса Таммика стали благожелательно принятые «Рождество Эйи в Тондикаку» и «Правда и справедливость», художник Катрин Сипельгас работала в съемочной группе «Героев» и «Черного альпиниста», композитор Янек Мурд написал музыку к молодежной картине «Нулевая точка», а сопродюсер Аэт Лайгу завоевала немало призов с драмой «Мать».

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 13 сентября. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Дорогой папа

Владелец огромной торговой сети Вадим Крылов — лучший в своей теме и привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его мать. Многомиллионная сделка готова к подписанию, но возникает неожиданная проблема. Мать недавно умерла и оказывается оставила завещание, где передала акции торговой сети своего сына своей внучке, его дочери… Которую Вадим оставил, когда ей было два года и никак не поддерживал с ней отношения.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 13 сентября. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Аббатство Даунтон

История взлетов и падений семьи английских аристократов Кроули и их слуг, которые живут в богатом родовом поместье Даунтон. Жизнь господ и прислуги меняется в результате домашних интриг и роковых потрясений начала ХХ века. Полнометражный фильм на основе культового исторического сериала.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 13 сентября. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Королевские каникулы

Наследник миллионного состояния и кучки неблагодарных родственников, его псиятельство Принц вышел из зоны комфорта и оказался на улице. Теперь он мечтает вернуться домой. Для этого ему нужно найти новых друзей, избавиться от назойливых белок и сбросить с хвоста матерого охотника. Королевские каникулы начинаются.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 13 сентября. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Зеровилль

24-летний студент Айк Джером учится на архитектора, но обожает кино. Со стороны Айк кажется аутистом — это результат тяжелого детства и действий агрессивного отца, религиозного фанатика. Молодой человек приезжает в Голливуд и производит впечатление благодаря своей татуировке. Со временем он начинает работать костюмером, а потом перебирается еще глубже в киноиндустрию, становясь монтажером. Его путешествие в мир кинематографа в итоге заканчивается трагедией.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 13 сентября. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Дылда

История двух молодых женщин, служивших на фронте во время Великой Отечественной войны. В 1945 году они возвращаются домой в Ленинград и пытаются наладить мирную жизнь, справляясь с разрухой и опустошением вокруг и внутри себя. Приз за лучшую режиссуру в секции «Особый взгляд» Каннского фестиваля 2019 года.