Удивительный факт: для съемок в кино предпочитают недоношенных детей

Во-вторых, малыш может в кадре заснуть, срыгнуть или вообще начать плакать так, что никакая звезда в скандале с ним не сравнится. И, кстати, обоих можно потом записать в члены Гильдии киноактеров – это чистая правда, а не шутка.

Во многих штатах США запрещено использовать для участия в съемках детей младше 15 дней. Поэтому роли новорожденных исполняют недоношенные дети, которые достигли нужного возраста, но выглядят как только что родившиеся. Предпочтение так же отдается близнецам, так как это позволяет продлить съемочный процесс, не утомляя малышей.

Вот самые известные близнецы последних лет, снявшиеся в кино малышами: