Удивительный факт: для съемок в кино предпочитают недоношенных детей

Младенцев редко снимают по одному. Как правило, режиссеры стараются все-таки найти близнецов. Во-первых, ребенку надо отдыхать – он устает от света и непривычного шума.
Во-вторых, малыш может в кадре заснуть, срыгнуть или вообще начать плакать так, что никакая звезда в скандале с ним не сравнится. И, кстати, обоих можно потом записать в члены Гильдии киноактеров – это чистая правда, а не шутка.
Во многих штатах США запрещено использовать для участия в съемках детей младше 15 дней. Поэтому роли новорожденных исполняют недоношенные дети, которые достигли нужного возраста, но выглядят как только что родившиеся. Предпочтение так же отдается близнецам, так как это позволяет продлить съемочный процесс, не утомляя малышей.
Вот самые известные близнецы последних лет, снявшиеся в кино малышами:
- Сестры Кэйтлин и Аманда Фейн в детстве успели сыграть аж в трех картинах, начиная с 1996 года. Самая известная из их лент – "Столкновение с бездной". Они там играли одну девочку, которую звали Кэтлин Стэнли.
- В "Большом папочке" 1999 года мальчика Джулиана, которого вроде как усыновлял Адам Сэндлер, играли близнецы Коул и Дилан Спраусы. А в кадре и не отличишь одного от другого.
- Очаровательный младенец на руках Джулии Робертс в ленте "Эрин Брокович" - это не один младенец, а два - сестры Эмили и Джули Маркс. Им пришлось потрудиться – потому что Эрин Брокович выпускала из рук ребенка только в самых крайних случаях.
- И, наконец, самый свежий дуэт – близняшки Сидни и Лукас Менде-Гибсоны. Они сыграли одну из главных ролей в фильме "Пристрели их"… собственно, одну и ту же главную роль… и героически выдержали непомерные физические нагрузки и стрельбу.