Андрей Звягинцев начал подготовку к съемкам новой безымянной драмы

Постановщик «Левиафана» Андрей Звягинцев готовится приступить к работе над новым режиссерским проектом, название которого пока не раскрывается. Сценарий ленты еще не закончен, но старт съемок запланирован на весну 2020 года. Илья Стюарт («Лето») спродюсирует проект.
Главный герой безымянной картины — благополучный, состоятельный человек средних лет. У него, казалось бы, есть все, о чем можно мечтать: успешная карьера, богатство, сын, жена, красивый дом на берегу Средиземного моря, передает Кинопоиск.
Мы снимаем новое кино о том, что сейчас волнует всех, касается всех, о чем не принято говорить,
— говорит Звягинцев.
«Андрей Звягинцев — один из самых важных режиссеров на мировой арене, — заявил Стюарт. — И он, на мой взгляд, вновь довольно точно улавливает дух времени и говорит со своим зрителем о самом актуальном и своевременном. Кино Звягинцева — это всегда зеркало нашей действительности».
Кроме безымянной драмы, Звягинцев также собирался снять картину о блокадном Ленинграде. Параллельно с этим он работает над остросюжетным сериалом, который создается в партнерстве с голливудской компанией Paramount Television. В планах у режиссера есть и другие крупнобюджетные фильмы: он хочет снять ленту о Киевской Руси времен 1015 года и картину, действие которой развернется в Древней Греции.