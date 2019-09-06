Андрей Звягинцев начал подготовку к съемкам новой безымянной драмы

Главный герой безымянной картины — благополучный, состоятельный человек средних лет. У него, казалось бы, есть все, о чем можно мечтать: успешная карьера, богатство, сын, жена, красивый дом на берегу Средиземного моря, передает Кинопоиск.

Мы снимаем новое кино о том, что сейчас волнует всех, касается всех, о чем не принято говорить,

— говорит Звягинцев.

«Андрей Звягинцев — один из самых важных режиссеров на мировой арене, — заявил Стюарт. — И он, на мой взгляд, вновь довольно точно улавливает дух времени и говорит со своим зрителем о самом актуальном и своевременном. Кино Звягинцева — это всегда зеркало нашей действительности».