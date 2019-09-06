Видео дня: Звезда «Мира Дикого Запада» встретилась с настоящим роботом

София — смоделированный по образу Одри Хепберн человекоподобный робот, активированный в апреле 2015 года. Эван Рэйчел Вуд — актриса, звезда сериала «Мир Дикого Запада», где она играет андроида Долорес. Стараниями режиссера Джеффри Джеймса Кларка они встретились в короткометражке «Мир Софии» (SophiaWorld) и обсудили разные философские вопросы.
«Съемки фильма с реальным роботом — это удивительный и уникальный опыт, взгляд в нереальное будущее, во многом как и „Мир Дикого Запада“, — говорит Кларк о проекте. — А тот факт, что такой талантливый человек, как Эван, захотела повеселиться, — просто мечта. Она отлично справилась».
София спроектирована таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей. Ее создатель Дэвид Хэнсон разработал робота в качестве помощника в домах престарелых или ассистента на крупных мероприятиях. Несмотря на технические несовершенства, благодаря продвинутому искусственному интеллекту София на данный момент считается самым реалистичным человекоподобным роботом. У нее даже было свидание с Уиллом Смитом, которое плачевно закончилось для актера. Его шутки и подкаты просто не сработали с Софией.
«Мир Дикого Запада» вернется на экраны с третьим сезоном в 2020 году. Предыдущие сезоны сериала сейчас доступны зрителям «Амедиатеки» и КиноПоиска по подписке «КиноПоиск + Амедиатека».