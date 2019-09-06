Видео дня: Звезда «Мира Дикого Запада» встретилась с настоящим роботом

«Съемки фильма с реальным роботом — это удивительный и уникальный опыт, взгляд в нереальное будущее, во многом как и „Мир Дикого Запада“, — говорит Кларк о проекте. — А тот факт, что такой талантливый человек, как Эван, захотела повеселиться, — просто мечта. Она отлично справилась».

София спроектирована таким образом, чтобы учиться и адаптироваться к поведению людей. Ее создатель Дэвид Хэнсон разработал робота в качестве помощника в домах престарелых или ассистента на крупных мероприятиях. Несмотря на технические несовершенства, благодаря продвинутому искусственному интеллекту София на данный момент считается самым реалистичным человекоподобным роботом. У нее даже было свидание с Уиллом Смитом, которое плачевно закончилось для актера. Его шутки и подкаты просто не сработали с Софией.