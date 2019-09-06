Вышел трейлер «Маленьких женщин» с Эммой Уотсон и Мерил Стрип
На YouTube-канале Sony Pictures обнародован официальный трейлер с энтузиазмом ожидаемых «Маленьких женщин». С порога радующий ценителей костюмированного кино, славных пейзажей и сочной, тщательно выстроенной «картинки». Три минуты, на которых есть где глазу хорошенько отдохнуть.
Да и актерский состав не с бухты-барахты: Лора Дерн, Мерил Стрип, а также молодая и относительно молодая поросль в лице Эммы Уотсон (Маргарет), Флоренс Пью (Эмми), Элайзы Сканлен (Бет), Сирши Ронан (Джо) и Тимоти Шаламе.
«Маленькие женщины» - прославленный роман американской писательницы Луизы Мэй Олкотт, частично автобиографический, описывающий жизнь четырех сестер Марч.
Первая экранизация книги Олкотт вышла еще в 1933-м. За ней последовали версии 1949-го, 1994-го, сериал, несколько аниме-сериалов и так далее.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino c 27 декабря!