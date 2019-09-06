Пт, 6.09.2019
  • Кинозал
  • Трейлеры
  • Жизнь после катастрофы: смотри трейлер «Под водой» с Кристон Стюарт

Жизнь после катастрофы: смотри трейлер «Под водой» с Кристон Стюарт

ФОТО: скриншот

Студия 20th Century Fox опубликовала дебютный трейлер фильма-катастрофы Underwater.

По сюжету, команда ученых, занимающихся подводными исследованиями, переживает землетрясение на рабочем месте и вынуждена прокладывать путь к спасению. Впрочем, вскоре выясняется, что землетрясение — не самое страшное, что могло с ними произойти…

В фильме снялись — Венсан Кассель, Кристен Стюарт, Ти Джей Миллер и другие. Режиссером ленты выступил Уилльям Юбэнк. Сценарий написали Брайан Даффилд и Адам Козад.

В кинотеатрах Apollo Kino c 24 января 2020 года!

Читать также

АКТУАЛЬНО

Читать также

НАВЕРХ