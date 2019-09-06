Страшно популярно! Рейтинг самых кассовых фильмов ужасов

Фильмы ужасов – один из самых популярных киножанров: если идея достаточно оригинальна, чтобы понравиться зрителям, они приносят своим авторам сотни миллионов долларов при минимальных вложениях. В нашем материале рассказываем о самых кассовых фильмах ужасов мирового проката, оставивших след в истории.
«ПРОЧЬ» – $255,4 МЛН
Сенсационный фильм режиссёра-дебютанта Джордана Пила, открывший его миру, – он даже получил «Оскар» за лучший сценарий. При бюджете всего в $4,5 млн, Пил умудрился снять картину, собравшую в мировом прокате $255,4 млн. При этом на США пришлось $176 млн.«Прочь» – это сатирический хоррор о молодом человеке, которого приглашает на семейный ужин его девушка. Ситуация осложняется тем, что он – темнокожий парень из простой семьи, тогда как она – настоящая представительница американского «высшего общества». Прибыв в небольшой городок, где живут её родители, Крис обнаруживает, что другие афроамериканцы в этом городе находятся в ужасающей ситуации...
«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» – $256,9 МЛН
Первый спин-офф (сюжетное ответвление) фильма ужасов «Заклятие». Несмотря на негативные отзывы критиков, фильму удалось не только окупить своё производство, но и заработать. Ужасная кукла Аннабель попадает в руки супругов Джона и Мии, которые готовятся стать родителями. Внезапно их дом начинают атаковать тёмные силы: оказывается, что всему виной – та самая кукла.Попытки избавиться от детской игрушки успехом не увенчались – Аннабель возвращалась в дом вновь и вновь. Когда у молодых рождается дочка, они понимает, что именно за душой маленькой девочки и охотится дьявол… Учитывая, что на производство было затрачено всего $6,5 млн, студия Warner Bros., не долго думая, дала зелёный свет продолжению истории.
«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» – $306,5 МЛН
Вторая часть киносерии в нашем рейтинге расположилась рядом с оригиналом. На создание сиквела «Проклятие Аннабель», который на самом деле стал предысторией, было выделено $15 млн (на $8,5 млн больше, чем на первую часть).Но при этом фильм и заработал больше – на целых $49,6 млн. Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся новой мишенью для одержимого создания кукольника — Аннабель. Примечательно, что фильм ужасов частично основан на реальных событиях: кукла по имени Аннабель действительно существует, и сегодня она хранится в Оккультном музее Уорренов в Новой Англии.
«ЗАКЛЯТИЕ» – $319,5 МЛН
Это первый фильм киносерии режиссёра Джеймса Вана, принёсшего ему мировую известность. Студия Warner Bros., поверив в идею, предоставила Вану бюджет в $20 млн. Рекламная кампания фильма была довольно скромной, но, несмотря на это, первое «Заклятие» освоило в мировом прокате $319,5 млн. Нет ничего удивительного в том, что после этого в производство была запущена вторая часть. В основу картины, как признаются её авторы, положены воспоминания всемирно известных исследователей паранормальных явлений Эда и Лоррейн Уоррен. Однажды к ним за помощью обратилась семья, подвергшаяся нападению духов на уединённой ферме. Заинтригованные рассказом, Уоррены берутся за расследование: со временем они понимают, что столкнулись с самым пугающим случаем в своей жизни.
«ЗАКЛЯТИЕ 2» – $320,4 МЛН
Тот редкий случай, когда сиквел получился ещё страшнее и загадочнее оригинальной картины, правда, это не особенно сказалось на итоговых сборах. Производственный бюджет фильма увеличили в два раза (с $20 млн до $40 млн), но в итоге «Заклятие 2» заработало в международном прокате на $0,9 млн больше своего предшественника.В 1977 году исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррены отправляются в Лондон к матери-одиночке Пегги Ходжсон, которой кажется, что в её доме живут какие-то злые силы. Вскоре у младшей дочери Пегги начинают проявляться признаки одержимости. Эд и Лоррэйн пытаются помочь девочке, однако неожиданно обнаруживают, что имеют дело с чем-то куда более страшным, нежели неупокоенные души бывших владельцев дома.
«ТИХОЕ МЕСТО» – $340,9 МЛН
Ещё один фильм-сенсация нашего рейтинга. Фильм Джона Красински, который Джей Джей Абрамс хотел сделать продолжением своей киносерии «Монстро», в итоге превратился в отдельную историю. Студия Paramount вложила в него $17 млн.Практически без затрат на рекламную кампанию, только на основе положительных отзывов зрителей, «Тихое место» получило почти $341 млн. События фильма разворачиваются в постапокалиптическом мире, где практически всё население было истреблено гигантскими паукообразными монстрами. Эвелин и Ли Эбботы растят троих детей – дочку Риган, глухую от рождения, и сыновей Маркуса и Бо. Монстры, заполонившие всё вокруг, слепы, но обладают невероятным слухом. Чтобы выжить, Эбботы общаются друг с другом языком жестов, а в доме наступают только на нескрипучие половицы. Каждый член семьи, чтобы опасные монстры не услышали его, должен передвигаться невероятно тихо.
«ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» – $365,5 МЛН
Это спин-офф фильма ужасов о нечистой силе «Заклятие 2». В этой ленте зрителям представили пугающего демона в облике монахини, которому продюсеры решили посвятить отдельный фильм. «Проклятие монахини» стало самым кассовым фильмом ужасов 2018 года: при бюджете в $22 млн, оно собрало $365,5 млн.По сюжету священник Бёрк и послушница Айрен отправляются из Ватикана в Румынию, чтобы выяснить обстоятельства самоубийства местной монахини в одном из монастырей. Прибыв на место, главные герои сталкиваются со страшной потусторонней силой, демоном, который собирается забрать их души.
«ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВОЛА» – $441,3 МЛН
Эта кинокартина держится в рейтинге самых кассовых фильмов ужасов всех времён с 1973 года. На её создание было затрачено $12 млн (солидный бюджет в те времена). Фильм окупился и принёс его авторам невероятную прибыль – почти $450 млн.С тех пор на экраны вышли ещё несколько фильмов, эксплуатирующих идеи «Изгоняющего дьявола», а также одноимённый сериал. По сюжету несовершеннолетняя дочка популярной актрисы ведёт себя неадекватно – мама, сначала подозревавшая проблемы подросткового возраста, в итоге вызывает к ней врача. Медик не в силах поставить диагноз – с девочкой творится что-то странное. Священник, случайно оказавшийся в доме женщины, после разговора с девочкой объясняет – она одержима дьяволом.
«ЧЕЛЮСТИ» – $470,7 МЛН
В 70-е годы хорошо собирали не только фильмы о сверхъестественных явлениях, но и такие истории, как «Челюсти» Стивена Спилберга. Картина получила три премии «Оскар» (за звук, монтаж и оригинальный саундтрек). Студия Universal, выделившая на съёмки $7 млн, никак не ожидала, что фильм заработает в мире $470 млн ($260 млн из которых – в США и Канаде).После столь удачных результатов, были сняты ещё три сиквела. По сюжету оригинала в небольшом курортном городке, расположенном на острове Эмити, происходит трагедия – в один ясный солнечный день на берегу моря было обнаружено изуродованное тело девушки: она не пережила нападение большой белой акулы, откуда-то появившейся в этих местах. С каждым днём количество жертв кровожадного хищника увеличивается – чтобы покончить с проблемой раз и навсегда, местный рыбак по имени Квинт снаряжает свою лодку в путь, к нему присоединяются шериф Мартин Броуди и эксперт из Национального института океанографии Мэтт Хупер. Главный вопрос – удастся ли им убить акулу?
«ОНО» – 700,4 МЛН
В основу фильма положен одноимённый роман Стивена Кинга. Это не первая экранизация книги – в 1990 году на экраны вышла картина режиссёра Томми Ли Уоллеса, премьера которой состоялась в утренние часы на американском телевидении. Новая версия истории была поделена на две части. Первая, на волне успеха сериала «Очень странные дела», схожего с фильмом «Оно» по атмосфере, при бюджете $35 млн, в мировом прокате освоила баснословные $700,4 млн.По слухам, бюджет сиквела был увеличен – сумма не называется. Студия Warner Bros. надеется, что продолжение тоже принесёт им солидную прибыль. В первой части рассказывалось о семерых школьниках, проживающих в небольшом городке американского штата Мэн. Герои столкнулись с необъяснимым: загадочное существо один за другим выкрадывало и убивало детей. Оно принимает обличье клоуна, который называет себя Пеннивайс.