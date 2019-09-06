Страшно популярно! Рейтинг самых кассовых фильмов ужасов

«ПРОЧЬ» – $255,4 МЛН

Сенсационный фильм режиссёра-дебютанта Джордана Пила, открывший его миру, – он даже получил «Оскар» за лучший сценарий. При бюджете всего в $4,5 млн, Пил умудрился снять картину, собравшую в мировом прокате $255,4 млн. При этом на США пришлось $176 млн. «Прочь» – это сатирический хоррор о молодом человеке, которого приглашает на семейный ужин его девушка. Ситуация осложняется тем, что он – темнокожий парень из простой семьи, тогда как она – настоящая представительница американского «высшего общества». Прибыв в небольшой городок, где живут её родители, Крис обнаруживает, что другие афроамериканцы в этом городе находятся в ужасающей ситуации... «Прочь» – это сатирический хоррор о молодом человеке, которого приглашает на семейный ужин его девушка. Ситуация осложняется тем, что он – темнокожий парень из простой семьи, тогда как она – настоящая представительница американского «высшего общества». Прибыв в небольшой городок, где живут её родители, Крис обнаруживает, что другие афроамериканцы в этом городе находятся в ужасающей ситуации...

«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ» – $256,9 МЛН

Первый спин-офф (сюжетное ответвление) фильма ужасов «Заклятие». Несмотря на негативные отзывы критиков, фильму удалось не только окупить своё производство, но и заработать. Ужасная кукла Аннабель попадает в руки супругов Джона и Мии, которые готовятся стать родителями. Внезапно их дом начинают атаковать тёмные силы: оказывается, что всему виной – та самая кукла. Попытки избавиться от детской игрушки успехом не увенчались – Аннабель возвращалась в дом вновь и вновь. Когда у молодых рождается дочка, они понимает, что именно за душой маленькой девочки и охотится дьявол… Учитывая, что на производство было затрачено всего $6,5 млн, студия Warner Bros., не долго думая, дала зелёный свет продолжению истории. Попытки избавиться от детской игрушки успехом не увенчались – Аннабель возвращалась в дом вновь и вновь. Когда у молодых рождается дочка, они понимает, что именно за душой маленькой девочки и охотится дьявол… Учитывая, что на производство было затрачено всего $6,5 млн, студия Warner Bros., не долго думая, дала зелёный свет продолжению истории.

«ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА» – $306,5 МЛН

Вторая часть киносерии в нашем рейтинге расположилась рядом с оригиналом. На создание сиквела «Проклятие Аннабель», который на самом деле стал предысторией, было выделено $15 млн (на $8,5 млн больше, чем на первую часть). Но при этом фильм и заработал больше – на целых $49,6 млн. Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся новой мишенью для одержимого создания кукольника — Аннабель. Примечательно, что фильм ужасов частично основан на реальных событиях: кукла по имени Аннабель действительно существует, и сегодня она хранится в Оккультном музее Уорренов в Новой Англии. Но при этом фильм и заработал больше – на целых $49,6 млн. Через несколько лет после трагической гибели маленькой дочери кукольник и его жена приглашают в свой дом монахиню и нескольких девочек из приюта, вскоре становящихся новой мишенью для одержимого создания кукольника — Аннабель. Примечательно, что фильм ужасов частично основан на реальных событиях: кукла по имени Аннабель действительно существует, и сегодня она хранится в Оккультном музее Уорренов в Новой Англии.

«ЗАКЛЯТИЕ» – $319,5 МЛН