Редкого жителя Таллинна никак не коснулись ограничения, возникшие в городе из-за съемочного процесса. В то же время, Эстония, а с ней и весь мир наблюдал за тем, как работал Кристофер Нолан и его команда. Как уже сообщалось ранее, в качестве съемочных площадок для шпионского боевика были выбраны семь стран: Эстония и Италия, где съемочный процесс уже завершен, Индия, Великобритания и еще несколько стран.

Съемки вот-вот стартуют в индийском городе Мумбаи, а именно - в легендарном отеле The Taj Mahal Palace, печально известным из-за террористической атаки в 2008 года. Четверо из десяти напавших на Мумбаи террористов вечером 26 ноября 2008 года ворвались в гостиницу.

The Taj Mahal Palace ФОТО: FRANCIS MASCARENHAS / REUTERS

Здесь они убили 31 человека, в том числе 12 сотрудников. Более двух суток продолжался штурм старинного здания, в ходе которого выгорели или были залиты водой богатейшие интерьеры. Общее число жертв того нападения составило 166 человек, около 300 получили ранения.Фешенебельная гостиница, пострадавшая от пожара во время атаки террористов в ноябре 2008 года, вновь открылась после ремонта в 2010 году.

Как сообщают СМИ, съемки также пройдут на рынке и торговой улице Колаба. По их данным, ради съемок объекты будут закрыты с 8 часов утра до 2 часов дня. Как и в случае с Таллинном, во время съемочного процесса посещение этих мест будет запрещено.

Напомним, что согласно информации TechLapse, бюджет фильма «Догма» составит примерно 225 миллионов долларов, таким образом, заняв вторую строчку самых дорогих оригинальных фильмов в истории, уступив первое место «Аватару» (2009) Джеймса Кэмерона, бюджет которого составил 265 миллионов долларов.

Оригинальным фильм считается, если он основывается исключительно на идее режиссера.