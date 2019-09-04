Ср, 4.09.2019
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Жители Эстонии сделали свой выбор! Смотри, какие фильмы стали лидерами продаж на выходных
ТОП-7!

SAMARA WEAVING Ready or Not (2019) *Filmstill - Editorial Use Only* CAP/FB Image supplied by Capital Pictures

ФОТО: CAP/FB / Image supplied by Capital Pictures

Kinozal.ee представляет рейтинг лидеров кассовых сборов за прошую неделю! Узнай, каким фильмам отдали свое предпочтение посетители эстонских кинотеатров!

1. The Angry Birds Movie 2 (2 неделя / 4071 зрителей / сборы 21 870,68€)

2. Я иду искать (1 неделя / 3972 зрителя / сборы 27 297,56€)

3. Однажды... в Голливуде (3 неделя / 3229 зрителей / сборы 25 703,94€)

4. Хорошие мальчики (2 неделя / 2777 зрителей / сборы 20 237,14€)

5. Падение Ангела (1 неделя / 1711 зритель / сборы 12 230,19€)

6. Король Лев (7 неделя / 1644 зрителя / сборы 9 741,45€)

7. Хоббс и Шоу (5 неделя / 1236 зрителя / сборы 8 812,22€) 

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