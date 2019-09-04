Жители Эстонии сделали свой выбор! Смотри, какие фильмы стали лидерами продаж на выходных
Kinozal.ee представляет рейтинг лидеров кассовых сборов за прошую неделю! Узнай, каким фильмам отдали свое предпочтение посетители эстонских кинотеатров!
1. The Angry Birds Movie 2 (2 неделя / 4071 зрителей / сборы 21 870,68€)
2. Я иду искать (1 неделя / 3972 зрителя / сборы 27 297,56€)
3. Однажды... в Голливуде (3 неделя / 3229 зрителей / сборы 25 703,94€)
4. Хорошие мальчики (2 неделя / 2777 зрителей / сборы 20 237,14€)
5. Падение Ангела (1 неделя / 1711 зритель / сборы 12 230,19€)
6. Король Лев (7 неделя / 1644 зрителя / сборы 9 741,45€)
7. Хоббс и Шоу (5 неделя / 1236 зрителя / сборы 8 812,22€)