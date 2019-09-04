Джей Ло покоряет шест в новом трейлере фильма «Стриптизерши»

Криминальная комедия «Стриптизёрши», ставшая дебютным фильмом для режиссёра Лорин Скафарии, обзавелась вторым (и финальным) трейлером. Участием в картине отметились Дженнифер Лопез, а также певица Лиззо и рэп-звезда Карди Би.
Сюжет основан на реальных событиях и вращается вокруг танцовщиц из элитного стрип-клуба, попавших под удар банковского кризиса. Теперь же они горят желанием отомстить воротилам с Уолл-стрит и разрабатывают хитроумный план, с помощью которого девушки смогут нажиться на беспринципных бизнесменах.
Для съёмок в фильме Джей Ло пришлось несколько месяцев учиться танцевать на пилоне, тогда как Карди Би сыграл на руку её жизненный опыт: до того, как обрести популярность, она сама работала стриптизёршей в клубе и частенько опаивала и грабила богатых клиентов.
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