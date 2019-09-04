Роберт Паттинсон сам добился роли Бэтмена

Актер признался, что на протяжении нескольких месяцев пытался встретиться с режиссером «Бэтмена» Мэттом Ривзом и уговорить постановщика взять его на роль Темного рыцаря.

«Звучит абсурдно. У меня была идея сыграть его, и я докапывался до Мэтта, — говорит Паттинсон. — Он не поддавался. Я продолжал просить о встрече с ним».

«На самом деле это интересная роль, — продолжает актер. — Думаю, это потому, что у него нет суперспособностей».

Паттинсон пытался получить роль Бэтмена еще до того, как был закончен сценарий фильма. Согласно источникам, во время работы над текстом Ривз даже представлял Паттинсона в образе Бэтмена, но не стал обращаться к актеру с предложением, так как сомневался, что проект может его заинтересовать. Закончив сценарий, режиссер все-таки встретился с актером и обсудил его возможное участие в проекте. Когда информация об этом просочилась в интернет, Паттинсон пришел в ужас.

«Когда это слили, я был в **** ярости, — отметил актер. — Все очень расстроились. В моей команде все перепугались. Я думал, что все накрылось медным тазом. Страшно было. Я был такой: „Ох, ***! Теперь я в жопе, потому что они хотят сохранить все в тайне?“»

Однако самого страшного не произошло, и Паттинсон в итоге получил роль. После премьеры «Маяка» в Каннах он вернулся в Лос-Анджелес, где прошел пробы в костюме Бэтмена.

«Я надел его. Помнится, сказал Мэтту: „В нем действительно чувствуешь себя другим!“ Он ответил: „Надеюсь, что так! Ты в прямом смысле в бэт-костюме“, — вспоминает Паттинсон. — Немедленно чувствуешь себя очень сильным. Что довольно удивительно, потому что забраться в него непросто, а процесс облачения достаточно унизительный. Пять человек пытаются тебя во что-то запихнуть. Но как только влезаешь, ты такой: „Да, чувствую себя сильным, крутым, даже если только что кто-то прижимал мои ягодицы к ногам“».

«Пытаешься найти баланс, — добавил Паттинсон. — Как сделать что-то новое и не отпугнуть людей и работать в ограниченном пространстве костюма».

Окончательно Паттинсона на роль в «Бэтмене» утвердили во время первого съемочного дня в «Доводе» Кристофера Нолана. Актер даже обсудил с режиссером «Темного рыцаря», как ему лучше двигаться в костюме.

Паттинсон в роли Бэтмена вызвал в сети бурное обсуждение: некоторых фанатов не устроило, что их любимого персонажа сыграет «парень из „Сумерек“». Хотя, по мнению самого Паттинсона, реакция была гораздо менее острой, чем можно было ожидать.

«Если честно, я ожидал гораздо более агрессивной реакции, — отметил Паттинсон. — Гораздо лучше, когда ты не самый популярный кандидат. Меньше ожиданий».

Паттинсон также признался, что встречался с представителями студии Marvel, когда шла работа над «Стражами Галактики». Паттинсон мог появиться в фильме Джеймса Ганна, но актера тогда не интересовали супергерои, и из встречи так ничего и не вышло.