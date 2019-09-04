Хоакин Феникс рассказал про экстремальное похудение ради фильма «Джокер»

Феникс отметил, что такое экстремальное похудение отложилось на его психике.

Это было трудно, актер читал специальную литературу, и огромную поддержку ему оказал режиссер картины Тодд Филлипс.

Кроме того он несколько месяцев учился фирменному смеху Джокера.

28 августа в Сети появился финальный трейлер фильма «Джокер». В фильме вместе с Хоакином Фениксом играют Роберт Де Ниро, Зази Битц, Марк Мэрон и другие.

31 августа состоялась премьера картины в основном конкурсе 76-го Венецианского кинофестиваля. Критики видят в «Джокере» кандидата на получение «Оскара».

Пресс-показ прошел с овациями в 122 минуты, еще до финальных титров. Особо критики отметили работу Хоакина Феникса, который сыграл главного героя - Артура Флека, неудачливого клоуна и комика. Именно он потом и станет Джокером, главным врагом Бэтмена.

И хотя этот злодей неоднократно изображался в кино и на телевидении, наиболее известные из них Джек Николсон и Хит Леджер. Последний посмертно получил за эту роль «Оскар».

Ранее Филлипс никогда не снимал фильмы о Бэтмене, поэтому он снял совершенно самостоятельную историю, которая не имеет прямого отношения к предыдущим картинам. На пресс-конференции он пояснил, что поскольку о происхождении Джокера ничего не известно, ему было интересно представить, каким злодей мог быть до того, как о нем все узнали.

У нас не было никаких ограничений, никакой истории, которой мы должны были придерживаться. Но мы решили сохранить канонические элементы и поместили действие в воображаемый город Готэм конца 1970-х - начала 1980-х годов,

- цитирует режиссера ТАСС.

Показана совершенно реальная история неудачника, который проходит трансформацию. Весь фильм снят в жанре мрачного нуара. История преподносится цинично, пессимистично с разочарованием и недоверием. Местами переплетаясь и отображая антиутопию комикса, где находится место будущему Бэтмену.

Мой персонаж сложно поддается характеристике, и ни один психиатр не может поставить ему диагноз,

- сказал Феникс.

Режиссер ответил категорически на любые намеки о политической составляющей фильма. Но социальный подтекст там показал ярко - действия главного героя порождают протесты бедных и забытых властями против богатых, что намекает на революционную и почти классовую борьбу, которая перерастает в хаос.