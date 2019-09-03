Воздли по заслугам: ТОП-3 тяжелых фильма о женской мести

Сегодня мы познакомим вас с тремя ошеломляющими картинами о возмездии.
С одной стороны эти фильмы показывают, насколько жестокими могут быть поступки людей, с другой стороны раскрывают цену человеческой обиды. И зритель просто не может определить на чью сторону ему вставать...
Исчезнувшая (2014)
Все было готово для празднования пятилетнего юбилея супружеской жизни, когда вдруг необъяснимо пропал один из виновников торжества. Остались следы борьбы в доме, кровь, которую явно пытались стереть, — и цепочка «ключей» в игре под названием «охота за сокровищами»; красивая, умная и невероятно изобретательная жена ежегодно устраивала ее для своего обожаемого мужа.
И похоже, что эти «ключи» — размещенные ею тут и там странные записки и не менее странные безделушки — дают единственный шанс пролить свет на судьбу исчезнувшей. Вот только не придется ли «охотнику» в процессе поиска раскрыть миру и пару-тройку собственных малосимпатичных тайн?
Побочный эффект (2013)
Врачу-психиатру Джонатану достается сложная пациентка: молодая женщина Эмили, страдающая от суицидальных мыслей. Поддавшись чужим советам, Джонатан назначает Эмили новейший препарат, который возвращает ей бодрость духа.
Единственный побочный эффект – сомнамбулизм, поначалу безобидный, но впоследствии… Впоследствии спящая Эмили убивает ножом своего мужа. На суде Джонатан защищает пациентку, избавляя ее от тюрьмы и принимая на себя ответственность за трагедию. Однако чем глубже он погружается в это дело, тем навязчивее становится мысль: а не оказался ли он податливой куклой в чужой преступной игре?
Догвилль (2003)
Действие фильма разворачивается в 1930-е годы. Грэйс сбегает из родного дома и оказывается в небольшом городке Догвилль, который располагается в Скалистых горах. Местные жители соглашаются приютить её, но устанавливают двухнедельный испытательный срок.
За это время Грэйс должна показать, что обладает трудолюбием.Поначалу Грэйс бесплатно работает и помогает по хозяйству во многих домах. А со временем ей даже начинают платить за труды. Грэйс полюбили все жители, поэтому по окончании испытательного срока ей разрешили остаться в Догвилле. Однако спустя некоторое время на улицах развесили плакаты, что Грэйс разыскивает полиция. Как тогда поступят местные жители с ней?