Таинственный случай с Бернадетт. Куда исчезают женщины, у которых все хорошо

Уже в четверг, 5 сентября, на больших экранах в Эстонии постоится премьера фильма по культовому роману Марии Семпл «Куда ты пропала, Бернадетт?». Это история о женщине, которая однажды исчезла без следа, хотя для этого не было никаких оснований. В главной роли — Кейт Бланшетт.