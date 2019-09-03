Таинственный случай с Бернадетт. Куда исчезают женщины, у которых все хорошо
Уже в четверг, 5 сентября, на больших экранах в Эстонии постоится премьера фильма по культовому роману Марии Семпл «Куда ты пропала, Бернадетт?». Это история о женщине, которая однажды исчезла без следа, хотя для этого не было никаких оснований. В главной роли — Кейт Бланшетт.
Красивый старинный особняк в Сиэтле, очаровательная дочь Би (Эмма Нельсон) и любящий муж Элджи (Билли Крудап), построивший успешную карьеру в Microsoft — жизнь Бернадетт похожа на сказку. Она эффектна и талантлива, добилась статуса одной из самых влиятельных женщин в мире архитектуры. И вдруг, неожиданно для всех, Бернадетт бесследно исчезает.
Пока родные будут разгадывать тайну ее исчезновения, им предстоит понять, хорошо ли они знали свою жену и мать, кто она на самом деле и что ее по-настоящему вдохновляет.