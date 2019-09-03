Мрачный шедевр: первые отзывы на фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом

Феникс так сильно старается, что вы сможете почувствовать, как отчаяние пульсирует в его венах. Хочется скинуть ему денег, только чтобы ему не пришлось вновь так потеть на своей работе. Но виноват в этой агрессивно ужасной игре не сам Феникс. (Он часто был и остаётся превосходным актёром. Но только не в этом фильме). Режиссёр наверняка хотел заставить зрителей думать, будто он снял фильм о пустоте нашей культуры, но на самом же деле он просто предлагает яркий пример подобного бескультурья.