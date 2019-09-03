Мрачный шедевр: первые отзывы на фильм «Джокер» с Хоакином Фениксом

На минувших выходных в рамках 76-го Венецианского кинофестиваля состоялась мировая премьера кинокомикса «Джокер» с Хоакином Фениксом в роли безумного клоуна-убийцы. Первые зрители восторженно отреагировали на фильм режиссера Тодда Филлипса и после показа аплодировали картине стоя в течение восьми минут.
Критики практически единогласно характеризуют «Джокера» как мрачный, радикально жестокий и будоражащий сознание кинокомикс, уникальное явление для жанра. Особенно отмечают выдающуюся актёрскую игру Хоакина Феникса, которому уже пророчат как минимум номинацию на премию «Оскар».
Впрочем, далеко не все журналисты остались в восторге: многие жалуются на чрезвычайно циничный и депрессивный тон картины, критикуют зашкаливающий уровень насилия и вторичность «Джокера» по отношению к двум классическим лентам Мартина Скорсезе – «Таксисту» и «Королю комедии».
Финальный трейлер фильма «Джокер»
Оуэн Глейберман, Variety:
Хоакин Феникс потрясающе воплотил образ душевнобольного гика, который становится клоуном-убийцей в обновлённой версии «Таксиста» от режиссёра Тодда Филлипса. Это редчайший пример фильма по комиксам, отражающего те явления, что происходят в современном обществе.
Терри Уайт, Empire:
Дерзкий, обезоруживающий и абсолютно прекрасный фильм. Тодд Филлипс и Хоакин Феникс переосмыслили не только одного из самых известных злодеев в истории кино, но и сам жанр кинокомикса в целом.
Брэндон Дэвис, ComicBook.com:
«Джокер» не похож ни на что другое. Мрачный, захватывающий, пугающий до мурашек. Безумный шедевр. Фильм выходит далеко за рамки того, что обычно представляют собой кинокомиксы. Он невероятно исследует персонажа, но иногда заставляет зрителей чувствовать себя неуютно из-за своей дикости. 10 из 10.
Ричард Лоусон, Vanity Fair:
Стиля и энергии у этого фильма не отнять, как и неумолимо циничной гримасы у его авторов. Он будоражит в самом похотливом значении этого слова. «Джокер» — это «снафф-фильм» о смерти закона, гниении правящего правопорядка и этоса. Кроме того, картина вполне может стать безответственной пропагандой для тех людей, которых она сама осуждает. Так и остаётся неясным, торжествует ли Джокер или просто напуган? Или же разницы и вовсе нет, как в «Прирождённых убийцах» или миллиарде других фильмов, воспевающих освобождающее очарование безнравственности?
Джошуа Роткопф, Time Out New York:
Основная проблема «Джокера» в следующем: он выглядит как кино, снятое тем, кто за свою жизнь видел лишь два фильма ‒ «Таксиста» и «Короля комедии». Причём смотрел он (и много раз пересматривал) только пару сцен их этих картин, да и то понял их совершенно неправильно.
Питер Скиретта, SlashFilm:
Представьте себе, будто Скорсезе решил сделать из «Таксиста» кинокомикс, и получите «Джокера». Замечательная актёрская игра, великолепный саундтрек, но мне кажется, будто этот фильм сам не понимает, что он хочет сказать. «Джокер» вполне может привести к реальной опасности, если его посмотрит не тот человек. Также есть несколько интересных твистов, из-за которых хочется вернуться к фильму и снова его обсудить.
Гленн Кенни, RogerEbert.com:
Если вы всю жизнь мечтали увидеть Хоакина Феникса в его актёрской мощи, доходящей до крайности, то вы несомненно найдёте это в «Джокере». Он сверкает, танцует, маниакально смеётся, берёт в рот что попало и совершает несколько поистине отвратительных и мерзких преступлений, упиваясь свирепым наслаждением.
Марк Хьюз, Forbes:
«Джокер» ‒ это удивительное достижение. Он обязательно понравится поклонникам персонажа и супергеройского жанра, а также обычным зрителям, которые просто ищут потрясающий фильм, созданный для взрослой аудитории.
Стефани Захарек, Time:
Феникс так сильно старается, что вы сможете почувствовать, как отчаяние пульсирует в его венах. Хочется скинуть ему денег, только чтобы ему не пришлось вновь так потеть на своей работе. Но виноват в этой агрессивно ужасной игре не сам Феникс. (Он часто был и остаётся превосходным актёром. Но только не в этом фильме). Режиссёр наверняка хотел заставить зрителей думать, будто он снял фильм о пустоте нашей культуры, но на самом же деле он просто предлагает яркий пример подобного бескультурья.
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