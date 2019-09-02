Фильм про Одессу, снятый за пределами Украины: смотри трейлер картины Валерия Тодоровского

В Интернете появился трейлер фильма «Одесса», который российский кинорежиссер Валерий Тодоровский сумел снять не находясь в Одессе. Локациями для съемок стали российские города – Москва, Бухарест, Анапа, Сочи и Таганрог. В фильме показана Одесса 70-х годов в период времени, когда был объявлен холерный карантин и город закрыли.
Одесса, август 1970 года. Самая жара. Город забит курортниками...
В гости к тестю с тёщей, Григорию Иосифовичу и Раисе Ировне Давыдовым, прилетают из Москвы их зять Борис, журналист-международник, и его восьмилетний сын Валерик. Но именно в день их прилета в Одессе объявляют холерный карантин, город закрывают. Так приехавший на пару дней московский зять погружается в мир, измененный серьезной опасностью. Вскроются семейные тайны, произойдут невероятные события и случится большая запретная любовь.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 6 сентября. Премьера картины состоится уже в четверг, 5 сентября. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!