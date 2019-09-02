Страшнее всех предположений: на большие экраны выходит триллер «Удивительно, но факт»
Уже в конце этой недели киноманов Эстонии ожидает премьера снятого в Канаде триллера «Удивительно, но факт», главные роли в котором исполнили
Спустя пять лет после гибели старшеклассника Ронни Чейза, который разбился на машине в выпускной вечер, к его матери и брату приходит его школьная подруга Мелисса. Она уверяет, что ждет ребенка от Ронни. Недоверчивые родственники пытаются выяснить правду, которая оказывается страшнее всех предположений.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 6 сентября. Премьера картины состоится уже в четверг, 5 сентября. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!