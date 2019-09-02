Пн, 2.09.2019
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Страшнее всех предположений: на большие экраны выходит триллер «Удивительно, но факт»
Премьера уже в четверг!

Strange But True

ФОТО: LILO/SIPA / LILO/SIPA

Уже в конце этой недели киноманов Эстонии ожидает премьера снятого в Канаде триллера «Удивительно, но факт», главные роли в котором исполнили 

Спустя пять лет после гибели старшеклассника Ронни Чейза, который разбился на машине в выпускной вечер, к его матери и брату приходит его школьная подруга Мелисса. Она уверяет, что ждет ребенка от Ронни. Недоверчивые родственники пытаются выяснить правду, которая оказывается страшнее всех предположений.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 6 сентября. Премьера картины состоится уже в четверг, 5 сентября. Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

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