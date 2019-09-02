Свежий слух: студия Disney начала работу над сиквелом «Зверополиса»

«Зверополис» вышел в 2016 году и стал одним из главных хитов Disney. Зрители и критики тепло приняли проект, благодаря чему он собрал в мировом прокате 1,02 млрд долларов и взял премию «Оскар» как лучший анимационный фильм.

Действие мультфильма разворачивается в мире, населенном разумными животными. Они оставили позади кровожадные привычки предков и живут бок о бок друг с другом. Сияющий центр этого мира — город Зверополис, гигантский мегаполис, двери которого открыты для всех животных от мала до велика.

Именно туда из глубинки прибывает жизнерадостная зайчиха Джуди Хоппс для службы в полиции. Начальство не видит пользы в Хоппс, но нехотя поручает ей найти пропавшую выдру. Джуди объединяется с хитрым лисом Ником Уайлдом, и вдвоем им предстоит раскрыть запутанное дело, от которого будет зависеть судьба всех обитателей Зверополиса.