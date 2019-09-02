Видео дня: все фильмы Marvel за одну минуту

Пользователь Reddit Линдси МакКатчен собрала все фильмы киновселенной Marvel в минутный ролик. Полностью смонтированный в Adobe After Effects, он начинается с путешествия Человека-муравья в квантовом мире и заканчивается щелчком Таноса в «Войне бесконечности».