Видео дня: все фильмы Marvel за одну минуту

Пользователь Reddit Линдси МакКатчен собрала все фильмы киновселенной Marvel в минутный ролик. Полностью смонтированный в Adobe After Effects, он начинается с путешествия Человека-муравья в квантовом мире и заканчивается щелчком Таноса в «Войне бесконечности».
Сейчас студия Marvel работает над фильмами четвертой фазы 2020—2021-го. На экраны вернутся ветераны франшизы (Тор, Доктор Стрэндж), появится множество новых супергероев, среди которых Мисс Марвел, Шанг-Чи, и Женщина-Халк.
В мае 2020 года «Черная Вдова» поставит точку в предыдущей главе, после чего франшиза получит новое развитие с фильмом «Вечные», который значительно расширит знакомую киновселенную.