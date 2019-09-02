Звезда «Форсажа» серьезно пострадал в ДТП

Сорокалетний американский актёр Кевин Харт, известный по фильмам "Форсаж: Хоббс и Шоу", "Джуманджи: Зов джунглей", "Очень страшное кино 3" и "Думай как мужчина", ночью 1 сентября попал в серьёзную аварию на извилистом шоссе Малхолланд. Он сильно пострадал, пишут местные СМИ.

ФОТО: SCANPIX

По данным 6ABC, автомобиль вылетел с дороги в канаву в Малибу после крутого поворота. Очевидцы говорят, что пассажиры выжили чудом: машина врезалась в деревянные ограждения у обочины и оказалась буквально смята в лепёшку.

По данным медиков, Харт был доставлен в больницу с травмами спины, его водитель от госпитализации отказался.

Машину актер приобрел ещё в июле на 40-летие.