По роману «Метро 2033» снимут фильм

Премьера полнометражного фильма состоится 1 января 2022 года. Продюсерами выступят Евгений Никишов и Валерий Федорович, известные по проектам «Чернобыль. Зона отчуждения», «Гоголь» и «Полицейский с Рублевки». За экранизацию будут отвечать ТНТ-PREMIER Studios и канал ТВ-3.

В марте 2016 года Глуховский сообщил, что экранизацию «Метро 2033» будут снимать в Голливуде, и что киноадаптацией займется продюсер Майкл де Лука («Социальная сеть», «50 оттенков серого»), однако проект так и не был осуществлен.