Влюбленные по уши Орландо Блум и Кэти Перри посетили премьеру «Карнивал роу»

42-летний Орландо Блум вышел на красную дорожку вместе с невестой, Кэти Перри. 34-летняя певица выбрала для выхода в свет фиалковое платье в пол. Актер сделал возлюбленной предложение еще в феврале этого года, преподнеся помолвочное кольцо за 5 млн долларов, однако влюбленные предпочитают не торопить события и размеренно готовятся к свадебной церемонии.