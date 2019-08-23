Влюбленные по уши Орландо Блум и Кэти Перри посетили премьеру «Карнивал роу»

В Лос-Анджелесе прошла премьера нового сериала от стрим-сервиса Amazon «Карнивал роу». На красную дорожку перед Chinese Theater вышли исполнители главных ролей Орландо Блум и Кара Делевинь, поддержку которым оказали их возлюбленные: Кэти Перри и Эшли Бенсон.
42-летний Орландо Блум вышел на красную дорожку вместе с невестой, Кэти Перри. 34-летняя певица выбрала для выхода в свет фиалковое платье в пол. Актер сделал возлюбленной предложение еще в феврале этого года, преподнеся помолвочное кольцо за 5 млн долларов, однако влюбленные предпочитают не торопить события и размеренно готовятся к свадебной церемонии.
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