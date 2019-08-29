Меган Фокс и Джеймс Франко: смотри, что приготовил для тебя «Зеровилль»

Действие «Зеровилля» разворачивается в 1969 году. Лента рассказывает об одержимом любителе кино, одна из отличительных черт которого — татуировка на голове с кадром из его любимого фильма «Место под солнцем» 1951 года. Он отправляется в Голливуд и погружается в киноиндустрию.