Приянка Чопра снимется в супергеройском фильме

По сюжету инопланетные захватчики похитили группу земных супергероев, что заставило их детей объединиться, чтобы спасти родителей и планету. Больше о проекте ничего не известно. Инсайдеры сообщают, что по духу он будет больше всего похож на «Детей шпионов».