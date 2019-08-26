Приянка Чопра снимется в супергеройском фильме

Приянка Чопра («Куантико») сыграет главную роль в новом проекте Netflix — супергеройском фильме «Мы можем быть героями» (We Can Be Heroes), который напишет, спродюсирует и поставит Роберт Родригес («Дети шпионов», «Алита: Боевой ангел»).
По сюжету инопланетные захватчики похитили группу земных супергероев, что заставило их детей объединиться, чтобы спасти родителей и планету. Больше о проекте ничего не известно. Инсайдеры сообщают, что по духу он будет больше всего похож на «Детей шпионов».
Скоро Чопру можно будет увидеть в фильме «Небо розового цвета», в планах актрисы также съёмки в «свадебной» комедии, действие которой будет происходить в Индии. Последней работой стал фильм «Ну разве не романтично?».
Последней крупной работой Родригеса стала экранизация манги «Алита: Боевой ангел».