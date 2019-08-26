Пн, 26.08.2019

Приянка Чопра снимется в супергеройском фильме

Priyanka Chopra

ФОТО: Xavier Collin/Image Press Agency / Xavier Collin/Image Press Agency

Приянка Чопра («Куантико») сыграет главную роль в новом проекте Netflix — супергеройском фильме «Мы можем быть героями» (We Can Be Heroes), который напишет, спродюсирует и поставит Роберт Родригес («Дети шпионов», «Алита: Боевой ангел»).

По сюжету инопланетные захватчики похитили группу земных супергероев, что заставило их детей объединиться, чтобы спасти родителей и планету. Больше о проекте ничего не известно. Инсайдеры сообщают, что по духу он будет больше всего похож на «Детей шпионов».

Скоро Чопру можно будет увидеть в фильме «Небо розового цвета», в планах актрисы также съёмки в «свадебной» комедии, действие которой будет происходить в Индии. Последней работой стал фильм «Ну разве не романтично?».

Последней крупной работой Родригеса стала экранизация манги «Алита: Боевой ангел».

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