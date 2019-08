Приянка Чопра снимется в супергеройском фильме

Приянка Чопра («Куантико») сыграет главную роль в новом проекте Netflix — супергеройском фильме «Мы можем быть героями» (We Can Be Heroes), который напишет, спродюсирует и поставит Роберт Родригес («Дети шпионов», «Алита: Боевой ангел»).