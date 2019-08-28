«Аббатство Даунтон»: все подробности полнометражного фильма, кадры и трейлер

Поклонники английских сериалов дождались официального трейлера полнометражного фильма по мотивам популярного телесериала «Аббатство Даунтон». Теперь же появились подробности проекта, а также дата премьеры фильма «Аббатство Даунтон».

В полнометражном фильме сыграют почти все главные актеры из одноименного сериала. Появится даже Мэгги Смит в роли графини, Хью Бонневилль и Элизабет Макговерн в качестве графа и графини Грэнтэм, Мишель Докери в роли леди Мэри, Лора Кармайкл в роли леди Эдит, Пенелопа Уилтон в роли Элизабет Кроули, Джим Картер в роли Чарльза Карсона, Филлис Логан в роли миссис Хьюз, Брендан Койл и Джоан Фроггатт в роли Джона и Анны Бейтс.

Также зрители увидят Роберта Джеймс-Кольера в роли Томаса Барроу. Не будет только Лили Джеймс, которая играла леди Роуз. Примечательно, что в фильме появятся новые актеры: Имельда Стонтон – жена Джима Картера в реальной жизни – сыграет роль загадочной леди Бэгшоу.

Cюжет фильма

В фильме зрители увидят продолжение истории об аристократической семье Кроули, которая живет в поместье Даунтон. История сосредоточена вокруг визита короля Георга V и королевы Мэри. Джулиан Феллоуз написал сценарий к фильму, а до этого – к сериалу.