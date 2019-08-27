Танцы, расследования и игры на выживание! Узнай, какие премьеры ждут тебя в кино на этой неделе!

Битва (2019)

Обращаем ваше внимание на то, что в Таллинне, Нарве и Тарту пройдут специальные показы фильма от Limon.ee! Подробности в Facebook!

Мечты уличного танцора Антона о покорении танцевального Олимпа рушатся, когда случайная драка погружает его в мир тишины. С утратой способности слышать, Антон теряет и смысл своей жизни. Но жажда творчества и страсть к танцу подсказывают выход, и Антон учится слышать музыку, идущую изнутри. Его танец никогда не будет прежним. Он будет другим — таким, на какой никто больше не способен.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 30 августа! Премьера фильма состоится немного раньше! Расписание сеансов и билеты будут доступны по ссылке!

Падение ангела

Третья часть «анти-террористической» экшн-франшизы о высококлассном агенте Секретной службы США Майке Бэннинге, который спасает от смертельного заговора первых лиц мировой политики. Но на сей раз целью террористов становится сам Бэннинг. Впрочем, неизбежные побочные жертвы им будут только на руку – и чем больше, тем лучше.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 30 августа! Премьера фильма состоится немного раньше! Расписание сеансов и билеты ищи здесь!

Я иду искать

Юная невеста — теперь часть семьи своего новоиспеченного мужа, богатого, но эксцентричного рода, чтящего вековые традиции. Но кто бы мог подумать, что знакомство с родителями супруга превратится в смертельную игру, в которой все борются не на жизнь, а на смерть.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 30 августа! Премьера фильма состоится немного раньше! Расписание сеансов и билеты ищи здесь!

Опасные секреты

В 2003 году британская разведчица Кэтрин Тереза Ган начала делиться с прессой секретами о нелегальной деятельности американских спецслужб, пытающихся оправдать вторжение в Ирак перед ООН. В итоге Ган арестовали за передачу государственных секретов репортеру The London Observer Мартину Брайту.

Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 30 августа! Премьера фильма состоится немного раньше! Расписание сеансов и билеты ищи здесь!

Тачка на миллион

Калифорния — место, где сливаются политика и большой бизнес, любимое место богатых и знаменитых. Рисковый игрок, плейбой и гениальный конструктор Джон ДеЛориан мечтает создать самый крутой автомобиль на планете. Бунтарь до последнего вздоха, он не остановится ни перед чем ради достижения цели — подарить миру тачку на миллион.