Фильмы, на которые ссылается Тарантино в драме «Однажды в Голливуде»

По Беверли-Хиллз, как демон, бродит Чарльз Мэнсон, на заброшенном ранчо залипает его хиппи-семейство, по соседству с Риком Далтоном наслаждается молодостью волшебная Шэрон Тейт с блестящим Романом Полански, с лицом смазливого подростка, как его описал киношный Стив Маккуин. Солнечный и ностальгический фильм «Однажды в Голливуде» строчит очередями киноманских отсылок. Тарантино, роскошно насмотренный, тоскует по прежним временам с полной отдачей. На заднике фильма постоянно мелькают голливудские афиши, герои смотрят кино, говорят о кино, снимаются в кино и даже воображают, что снимаются в кино. Чтобы еще глубже погрузиться в атмосферу драмы «Однажды в Голливуде», мы собрали самые стоящие фильмы, которые упоминает Квентин Тарантино в своей новой картине.

«Ребенок Розмари»

Психологический триллер Романа Полански в картине «Однажды в Голливуде» упоминает с восторгом герой Леонардо Ди Каприо, актер Рик Далтон. «Ребенок Розмари» 1968 года – первый фильм, который Полански снял в Голливуде, первый его фильм, имеющий литературный первоисточник. После того как этот психологический триллер про рождение Антихриста вышел на экраны, Роман Полански стал суперзвездой. Но и до «Ребенка Розмари» Роман Полански срежиссировал много интересного. Чего стоит «Отвращение» с умевшей в молодости рискнуть Катрин Денев, «Тупик», получивший приз на Берлинском кинофестивале, и, конечно, «Бал вампиров». На съемки «Бала» в 1967 году Роман Полански пригласил начинающую актрису, красивую блондинку Шэрон Тейт, и с этого момента начался их роман. 20 января 1968 года молодой режиссер-поляк, которого уже называли гением, и волшебной красоты девушка из Техаса поженились.

«Большой побег»

Тарантино не просто упоминает, а переснимает кусочек «Большого побега» 1963 года, только с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Его герой, актер Рик Далтон, мечтает сняться в «Большом побеге» и прокручивает в голове одну из сцен с собой вместо Стива Маккуина. Фильм основан на реальных событиях. Время действия – разгар Второй мировой войны. Место действия – немецкий лагерь для военнопленных. Пленные американцы, британцы и канадцы постоянно организуют побеги, чтобы дезориентировать немцев. В конце концов покинуть лагерь удается. Главная звезда картины – Стив Маккуин, который создал образ отважного и ироничного капитана по прозвищу «король карцера» (его постоянно сажали в застенок). Настоящий секс-символ: потертая кожанка, ласковый взгляд, рискованные планы... Кстати, у Тарантино Стив Маккуин тоже появляется, его играет Дэниел Льюис.

«Команда разрушителей»

«Команде разрушителей» режиссера Фила Карлсона посвящена самая светлая сцена в драме «Однажды в Голливуде» с Марго Робби, играющей Шерон Тейт. Шерон идет в кино на фильм, в котором снялась совсем недавно, закидывает ноги (известно, что ступни – тарантиновский фетиш) на спинку кресла и счастливо прислушивается к зрительской реакции. Только представьте, какой слоеный пирог испек Тарантино: Шерон Тейт, которую играет Марго Робби, смотрит кино с Шерон Тейт, которую играет Шерон Тейт. «Команда разрушителей» – пародия на кино о Джеймсе Бонде. В главной роли авантажный Дин Мартин, который вынужден полететь в Данию, чтобы поймать злодея Контини. Там героя встречает девица из бюро туризма, чертовски неуклюжая и столь же привлекательная. Ее и играет Шерон Тейт, играет очень забавно. На протяжении фильма она невозмутимо что-то сшибает и во что-то вляпывается. А потом выясняется, что и дерется она круто, да и вообще работает агентом разведки. Кстати, драки в «Команде разрушителей» действительно ставил Брюс Ли.

«Ромео и Джульетта»

Прекрасный фильм Франко Дзеффирелли в фильме мелькает лишь в виде афиши на стене, но упоминания стоит. Ведь до сих пор это лучшая экранизация пьесы Шекспира про большую и трагическую любовь двух юных веронцев. Редкий случай, когда возраст актеров был довольно близок возрасту героев: «Ромео» Леонарду Уайтингу во время съемок исполнилось 17, а «Джульетте» Оливии Хасси было всего 16 лет.