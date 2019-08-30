Шерон Тейт и другие голливудские звезды с трагической судьбой

Как бы хотелось, чтобы невозмутимый Брэд Питт с умным питбулем и Леонардо Ди Каприо с огнеметом возникали во всех критических ситуациях! К сожалению, это невозможно, и нам остается с грустью вспоминать прекрасных звезд, которые были такими молодыми и прекрасными, но так рано покинули этот мир…

Шерон Тейт

Блондинка с ангельской внешностью в 1968 году вышла замуж за блестящего молодого режиссера Романа Полански, а в 1969-м они уже ждали первенца. В это время новоявленный «пророк» Чарльз Мэнсон предрекал Хелтер Скелтер (конец света Мэнсон называл по песне The Beatles) и жил со своей «семьей» на заброшенном ранчо, где когда-то снимали вестерны.

ФОТО: / AP/Scanpix

То, что дом Полански и Тейт оказался под прицелом у Мэнсона и его последователей, – чистая случайность. До того как на вилле поселилась звездная пара, там жил продюсер Терри Мэлчер, отказавший Мэнсону в записи его песен. Поздно вечером 8 августа 1969 года члены секты ворвались в дом Полански и Тейт и жестоко убили беременную Шерон и друзей семьи.

Роман Полански в это время был на съемках в Лондоне. Шэрон было 26 лет, она должна была родить примерно через десять дней…

Что посмотреть: в фильме «Однажды в Голливуде» Шерон Тейт сыграла Марго Робби, в картине «Призраки Шерон Тейт» роль Шерон исполнила Хилари Дафф. Сейчас снимается новый фильм про трагический 1969 год, где Шерон сыграет Кейт Босуорт.

Мэрилин Монро

Мэрилин – икона поп-культуры, один из самых известных персонажей XX века. Можно не смотреть ни одного фильма с ее участием, но моментально узнать ее белокурые локоны и беспечную улыбку. Частично благодаря Энди Уорхолу образ Монро цитируется бесконечно часто. Те, кто ее знал лично, в один голос говорили, что в ней есть манящая женская магия, суть которой не во внешности, а в чем-то неуловимом и неповторимом: движениях, интонации, смехе.

ФОТО: Personalities / ©1999 Credit:Topham Picturepoint/Scanpix

Мэрилин, конечно, не просто сексапильная королева пин-апа с кучей романов с разными людьми, от баскетболиста (Джо Ди Маджио) до всемирно известного писателя (Артур Миллер) и, что уж там, президента (Джон Кеннеди).

Она отличная актриса, и, чтобы убедиться в этом, стоит посмотреть не только «В джазе только девушки», но и «Займемся любовью», «Как выйти замуж за миллионера» и «Неприкаянную». В августе 1962 года 36-летняя, в тот момент психологически надломленная актриса была найдена мертвой в своем доме. Причиной ухода назвали сознательную передозировку снотворного, но конспирологические теории об истинных причинах трагедии до сих пор актуальны.

Что посмотреть: в фильме «7 дней и ночей с Мэрилин» главную блондинку ХХ века сыграла Мишель Уильямс. В картине «Мэрилин и я» ее роль исполнила актриса Сьюзан Гриффитс, очень похожая на Монро.