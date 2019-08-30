Шерон Тейт и другие голливудские звезды с трагической судьбой

Трагическая гибель актрисы Шерон Тейт от рук сектанток Чарльза Мэнсона стала символом конца 60-х. В фильме «Однажды в Голливуде» Квентин Тарантино своей авторской волей повернул историю в другое русло (осторожно, спойлер!).
Как бы хотелось, чтобы невозмутимый Брэд Питт с умным питбулем и Леонардо Ди Каприо с огнеметом возникали во всех критических ситуациях! К сожалению, это невозможно, и нам остается с грустью вспоминать прекрасных звезд, которые были такими молодыми и прекрасными, но так рано покинули этот мир…
Шерон Тейт
Блондинка с ангельской внешностью в 1968 году вышла замуж за блестящего молодого режиссера Романа Полански, а в 1969-м они уже ждали первенца. В это время новоявленный «пророк» Чарльз Мэнсон предрекал Хелтер Скелтер (конец света Мэнсон называл по песне The Beatles) и жил со своей «семьей» на заброшенном ранчо, где когда-то снимали вестерны.
То, что дом Полански и Тейт оказался под прицелом у Мэнсона и его последователей, – чистая случайность. До того как на вилле поселилась звездная пара, там жил продюсер Терри Мэлчер, отказавший Мэнсону в записи его песен. Поздно вечером 8 августа 1969 года члены секты ворвались в дом Полански и Тейт и жестоко убили беременную Шерон и друзей семьи.
Роман Полански в это время был на съемках в Лондоне. Шэрон было 26 лет, она должна была родить примерно через десять дней…
Что посмотреть: в фильме «Однажды в Голливуде» Шерон Тейт сыграла Марго Робби, в картине «Призраки Шерон Тейт» роль Шерон исполнила Хилари Дафф. Сейчас снимается новый фильм про трагический 1969 год, где Шерон сыграет Кейт Босуорт.
Мэрилин Монро
Мэрилин – икона поп-культуры, один из самых известных персонажей XX века. Можно не смотреть ни одного фильма с ее участием, но моментально узнать ее белокурые локоны и беспечную улыбку. Частично благодаря Энди Уорхолу образ Монро цитируется бесконечно часто. Те, кто ее знал лично, в один голос говорили, что в ней есть манящая женская магия, суть которой не во внешности, а в чем-то неуловимом и неповторимом: движениях, интонации, смехе.
Мэрилин, конечно, не просто сексапильная королева пин-апа с кучей романов с разными людьми, от баскетболиста (Джо Ди Маджио) до всемирно известного писателя (Артур Миллер) и, что уж там, президента (Джон Кеннеди).
Она отличная актриса, и, чтобы убедиться в этом, стоит посмотреть не только «В джазе только девушки», но и «Займемся любовью», «Как выйти замуж за миллионера» и «Неприкаянную». В августе 1962 года 36-летняя, в тот момент психологически надломленная актриса была найдена мертвой в своем доме. Причиной ухода назвали сознательную передозировку снотворного, но конспирологические теории об истинных причинах трагедии до сих пор актуальны.
Что посмотреть: в фильме «7 дней и ночей с Мэрилин» главную блондинку ХХ века сыграла Мишель Уильямс. В картине «Мэрилин и я» ее роль исполнила актриса Сьюзан Гриффитс, очень похожая на Монро.
Джейн Менсфилд
Джейн известна меньше, чем Мэрилин Монро, но в 50-е годы XX века эта сексапильная блондинка была одной из самых ярких звезд Голливуда. За томной внешностью скрывалось знание пяти языков, умение играть на скрипке и IQ 163 (на 9 баллов выше хваленого IQ Шерон Стоун).
Эта пышногрудая блондинка играла на Бродвее, снималась в кино, появлялась на обложках журналов, трижды была замужем и родила пятерых детей. Летом 1967 года Джейн вместе с тремя детьми, любовником и водителем ехала на автомобиле в Новый Орлеан, где должна была дать интервью. Машина столкнулась с фурой. Все взрослые погибли, дети получили незначительные травмы. Джейн, так любившей жизнь, было 34 года.
Что посмотреть: «История Джейн Менсфилд» – байопик знаменитой актрисы.
Джуди Гарленд
Одна из величайших кинозвезд XX века, Джуди стала популярной уже в семнадцать, исполнив роль девочки Элли в экранизации «Волшебника страны Оз». Вся жизнь Джуди – сплошной марафон. Она так хотела быть знаменитой, так хотела играть в лучших постановках и наилучшим образом... Все, что ее окружало, служило средствами для этой цели.
Работая на износ, нужно было чем-то восстанавливаться. В этом качестве пригождались барбитураты, выхлопы в виде истерик, алкоголь. Частым свидетелем самоубийств-имитаций была ее дочь, Лайза Минелли. Через пару недель после своего 47-летия эмоционально истощенная Джуди была найдена мертвой.
В то время жизнь кинозвезды была и без того буквально на волоске из-за прогрессирующего цирроза печени…
Что посмотреть: осенью 2019 года на экраны выйдет байопик «Джуди» с Рене Зеллвегер в главной роли.
Грейс Келли
История жизни Грейс Келли – почти сказка. Но, как известно, все настоящие сказки довольно мрачные. Она была холодная красотка, любимица Хичкока, который после работы с ней впредь выбирал на главные роли именно ее типаж – блондинок с тонкими чертами лица.
Во время поездки в Канны Грейс познакомилась с князем Монако Ренье III, и с этого момента ее судьба изменила направление. Кинозвезда превратилась в принцессу, на которую придирчиво смотрел весь мир: оправдает она ожидания или нет? Кинокарьеру пришлось оставить, но Грейс нашла себе применение: занималась благотворительностью и детьми.
Одинокой ли она чувствовала себя? Можно представить, что порой очень. В сентябре 1982 года, в то время, когда Грейс была за рулем автомобиля, с ней случился инсульт, и она потеряла управление. Ее дочь Стефания, ехавшая с ней, осталась жива, но вот Грейс не удалось спасти. Актрисе и принцессе, так однажды резко изменившей свою жизнь, было 52 года.
Что посмотреть: в драме «Принцесса Монако» Грейс Келли играет голливудская звезда вполне ее уровня – Николь Кидман.