Первые отзывы о хорроре «Оно 2»: все в восторге от Билла Хейдера
Прокат «Оно 2» в Эстонии стартует только в сентябре, но в США уже прошел предпоказ. Мы собрали отзывы счастливчиков, которые первыми посмотрели фильм!
По сюжету, зло вернулось в Дерри спустя 27 лет после событий первой части, и «Клуб неудачников» снова объединяется, чтобы ему противостоять.
Второй фильм стал превосходным продолжением первого. Похожая атмосфера, отличная химия между персонажами и добротная смесь юмора и ужасов. Тон повествования более тяжёлый, ведь героям приходится разбираться с травмой детства. И да, я всплакнул в конце. Билл Хейдер потрясающей.
«Оно 2» пожалуй, страшнее первой части — ещё больше кадров с Пеннивайзом, которые будут сниться вам в кошмарах. Но история теряет немало шарма из-за того, что герои теперь взрослые. К тому же, 3 часа это слишком долго.
Здорово, что дети возвращались во флэшбеках, но я не уверен, хорошо это или плохо для взрослых актёров, которые из-за этого получили меньше экранного времени. Тем не менее, все взрослые сыграли отлично. Прыжки во времени немного раздражают, но со временем привыкаешь.
Итак, «Оно 2». Мне фильм понравился, но не скажу, что я совсем в восторге. Первая часть была настолько хороша, что соответствовать оказалось сложно. Продолжение жуткое, странное, но почти не пугает. Оно сохраняет важные аспекты истории из книги, но ощущается слишком затянутым. Но актёры превосходны: Билл Хейдер ДОЛЖЕН получить Оскар.
Первый акт скомканный и неловкий, между взрослыми Неудачниками поразительно мало химии. Но постепенно фильм находит правильный темп. Это ОТЛИЧНЫЙ фильм — редко встретишь хоррор-блокбастер, создатели которого не боятся экспериментировать. И да, Билл Хейдер лучший.
Отзывы преимущественно положительные, и авторы большинства из них отмечают отличную работу актёров. При этом детские версии персонажей, которые покорили зрителей первой части, тоже получили немало экранного времени.