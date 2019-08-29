Первые отзывы о хорроре «Оно 2»: все в восторге от Билла Хейдера

Здорово, что дети возвращались во флэшбеках, но я не уверен, хорошо это или плохо для взрослых актёров, которые из-за этого получили меньше экранного времени. Тем не менее, все взрослые сыграли отлично. Прыжки во времени немного раздражают, но со временем привыкаешь.