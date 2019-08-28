Интригующе... Объявлено название 25-го фильма о Джеймсе Бонде

25-й фильм о супершпионе Джеймсе Бонде выйдет под названием «Нет времени умирать» (No Time to Die).
Детали сюжета не раскрываются. По данным СМИ, в новом фильме о Джеймсе Бонде героиня актрисы Лашаны Линч («Капитан Марвел») получит знаменитое кодовое имя 007. Сам же Бонд в исполнении Дэниела Крэйга в это время будет наслаждаться отставкой на Ямайке. В итоге ему придётся вернуться к делу и начать сотрудничать с новой 007.
В актерский состав новой части бондианы также вошли Ана де Армас («Бегущий по лезвию: 2049»), Билли Магнуссен («Маньяк»), Дали Бенсала и Давид Денсик.
К своим ролям вернутся Рэйф Файнс, Леа Сейду, Наоми Харрис, Бен Уишоу, Рори Киннер и Джеффри Райт.
География съёмок включает в себя Ямайку, Норвегию, Италию и Лондон.