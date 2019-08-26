Райан Рейнольдс ответил, встретятся ли Дэдпул и Человек-паук в киновселенной Marvel

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Один из поклонников Райана обратился к нему в Twitter после новости о том, что из-за разногласий Disney и Sony Питер Паркер может покинуть киновселенную Marvel. «А теперь мы можем получить кроссовер Дэдпула и Человека-паука?», — спросил фанат.

Да, вот только увидеть его вы сможете лишь в моем сердце,

— ответил Рейнольдс.

Поклонникам супергеройского дуэта можно только посочувствовать. Едва «Дэдпул» приобрел популярность и перешел во владение студии Disneу, дав зрителям надежду на кроссовер с Человеком-пауком, как появилась вероятность выхода Питера Паркера из киновселенной Marvel.

В данный момент судьба двух франшиз остается неизвестной. Хотя глава Disney Боб Айгер в свое время пообещал, что «Дэдпул» останется по-прежнему высокорейтинговым, не так давно режиссер второй части высказал мнение, что кинокомикс может обойтись и без рейтинга 18+. Что до Человека-паука, то инсайдеры недавно сообщали о том, что студия Sony хочет свести героя в кроссовере с Веномом.