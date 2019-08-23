«Карлики несут кольцо в вулкан»: как пользователи ищут фильмы, когда не помнят названия

ФОТО: Yandex

Компания «Яндекс» решила проанализировать 30 миллионов запросов за 2017-2019 годы, где встречались формулировки по типу «фильм в котором» или «триллер где». В результате исследования специалисты определили, какие детали обычно лучше всего запоминаются.

ФОТО: Yandex

Так, по некоторым ярким характеристикам можно быстро определить нужный фильм: «Мужик полетели в космос и застрял между шкафами» («Интерстеллар»), «Чувак спасал Землю от астероида, а русский был в ушанке» («Армагеддон»), «Собака очень преданно ждала хозяина, кличка на х» («Хатико»), «Пацан уплыл в море с тигром» («Жизнь Пи»).

ФОТО: Yandex

Однако чаще всего в запросах про поиск фильмов попадаются общие обозначения действующих лиц, например, пол героев («девушка», «парень», «мужчина», «женщина», просто «человек»), их семейные роли («муж», «жена», «брат», «сестра», «вдова»), профессии и национальности.

Среди запросов о действиях персонажей больше всего встречаются глаголы «убивать», «умирать», «находить», «жить», «попадать». В топ самых популярных особых примет киногероев вошли «рука», «голова», «деньги» и «волосы». Что же касается мест действия, то здесь больше всего ищут «школу», «город», «тюрьму», «лес» и «остров».

ФОТО: Yandex

При этом с учётом национальных особенностей отдельно взятой страны самые популярные запросы будут разными.

ФОТО: Yandex

Так, при поиске российских фильмов чаще всего упоминаются «подруга», «следователь», «бизнесмен», американских ‒ «подросток», «студент», «блондинка». В случае с Индией ищут «брата», «крокодила» и «змею», тогда как в китайских фильмах «дерутся», «летают» и «прыгают» «ученик», «мастер» и «демон».