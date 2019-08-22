Студия Sony прокомментировала ситуацию с Человеком-пауком

Через несколько часов Sony выпустила официальное заявление, согласно которому ответственность за то, что Кевин Файги и Marvel больше не будут работать над фильмами о Человеке-пауке, полностью лежит на Disney.

«Многие сегодняшние новости о Человеке-пауке неверно истолковали недавние разговоры об участии Кевина Файги в работе над франшизой, — говорится в заявлении. — Мы разочарованы, но уважаем решение Disney, что он больше не будет выступать ведущим продюсером на следующих игровых фильмах о Человеке-пауке».

«Надеемся, в будущем это изменится, но понимаем, что в связи с новыми задачами, возложенными на него Disney, включая новых персонажей Marvel, у него не останется времени для работы над проектами, которыми они не владеют, — продолжает Sony. — Кевин потрясающий, и мы благодарны ему за помощь и указания и ценим путь, который он помог нам проложить и по которому мы продолжим двигаться».

На данный момент точно не известно, почему студии не смогли прийти к соглашению. Одни источники утверждают, что в деле замешаны деньги. Disney предлагала взять на себя половину финансирования фильмов о Человеке-пауке, в результате чего получала бы и внушительную часть прибыли с проката. Sony такой вариант не устроил.

Другая возможная причина — продюсерская деятельность Файги и указание его имени в титрах фильмов Sony о Человеке-пауке.