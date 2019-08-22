Стали известны имена самых дорогих актеров мира

Американский актер Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемымв мире за 2019 год, заработав 89,4 миллиона долларов. Рейтинг составил журнал Forbes.

Около 23,5 миллиона долларов Джонсон получил за фильм «Джуманджи. Новый уровень», премьера которого запланирована на декабрь 2019 года. В прошлом году актер занял второе место в аналогичном рейтинге, уступив Джорджу Клуни.

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В этом году вторую строчку списка занял Крис Хемсворт с доходом 76,4 миллиона долларов, а третью — Роберт Дауни — младший с 66 миллионами долларов. В ТОП-10 также вошли Акшай Кумар, Джеки Чан, Брэдли Купер, Адам Сэндлер, Крис Эванс, Пол Радд и Уилл Смит.