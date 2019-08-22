Квентин Тарантино впервые станет отцом

Режиссёр Квентин Тарантино и его супруга Даниэла впервые станут родителями. Об этом пара заявила журналу People.

— Даниэла и Квентин рады сообщить, что ждут ребёнка, — сообщает издание.

Примечательно, что долгое время 56-летний Квентин Тарантино не хотел заводить детей, заявляя, что намерен посвятить себя созданию фильмов.

ФОТО: Dave Bedrosian / imago images / Future Image / Scanpix

Режиссёр Квентин Тарантино сделал предложение израильской певице Даниэле Пик в 2017 году. 28 ноября 2018 года пара тайно вступила в брак в Лос-Анджелесе. По словам Тарантино, он долгое время оставался холостяком, потому что «ждал идеальную женщину».