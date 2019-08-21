В прокат выходит «Битва» Алексея Учителя! Скорее смотри трейлер
30 августа на большие экраны в Эстонии выходит новаторский для российского кинематографа фильм «Битва», посвященный давно освоенной на Западе, но почти не затронутой в российском кинематографе теме уличных танцев. Картина, спродюсированная Алексеем Учителем, рассказывает о тяжелой судьбе подающего надежды молодого танцора, из-за трагического стечения обстоятельств лишившегося слуха, но не сломавшегося и упорно идущего к своей мечте.
Главный герой ленты — стрит-дансер Антон (актер Риналь Мухаметов, до этого сыгравший инопланетянина в «Притяжении» Федора Бондарчука), создатель и лидер команды уличных танцоров. Победа ребят в важном для дальнейшей карьеры баттле приводит в ярость предводителя проигравшей команды; он вызывает Антона на танцевальную дуэль, которая заканчивается для парня тяжелой травмой и полной глухотой. Казалось бы, о нормальной жизни можно забыть; вчерашние товарищи, в том числе любимая девушка, идут к славе без него. Однако персонаж Мухаметова не сдается: он учится жить в абсолютной тишине, осваивает язык жестов, знакомится с глухими детьми и находит свое новое призвание, став их наставником в танцах.
Примечательно, что режиссер «Битвы» Анар Аббасов — не только ученик Алексея Учителя, но и сам в прошлом уличный танцор, знающий эту своеобразную субкультуру изнутри. А вот артистам пришлось многие непривычные вещи — сложные танцевальные движения, особенности общения слабослышащих людей, тот же язык жестов — осваивать прямо на площадке. Впрочем, на помощь им пришла целая группа профессионалов, от сурдопедагогов до лучших исполнителей брейк-данса в России.
Смотри в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии с 30 августа! Премьера фильма состоится немного раньше! Расписание сеансов и билеты будут доступны по ссылке!
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