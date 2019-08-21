В прокат выходит «Битва» Алексея Учителя! Скорее смотри трейлер

Главный герой ленты — стрит-дансер Антон (актер Риналь Мухаметов, до этого сыгравший инопланетянина в «Притяжении» Федора Бондарчука), создатель и лидер команды уличных танцоров. Победа ребят в важном для дальнейшей карьеры баттле приводит в ярость предводителя проигравшей команды; он вызывает Антона на танцевальную дуэль, которая заканчивается для парня тяжелой травмой и полной глухотой. Казалось бы, о нормальной жизни можно забыть; вчерашние товарищи, в том числе любимая девушка, идут к славе без него. Однако персонаж Мухаметова не сдается: он учится жить в абсолютной тишине, осваивает язык жестов, знакомится с глухими детьми и находит свое новое призвание, став их наставником в танцах.