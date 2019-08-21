Выбран актер, который сыграет Сергея Лазарева в комедии «Евровидение»

Звезда сериала «Легион» Дэн Стивенс присоединился к актерскому составу комедии «Евровидение» о знаменитом международном конкурсе эстрадной песни. Стивенс исполнит в фильме роль российского музыканта Александра Лемтова, прообразом которого стал Сергей Лазарев. Дэвид Добкин поставит картину.
В центре сюжета комедии — исландские исполнители Ларс Эрикссон (Уилл Феррелл) и Сигрит Эриксдоттер (Рэйчел МакАдамс). Всю жизнь они тренировались для участия в «Евровидении» и теперь ради победы готовы пойти на все. Пирс Броснан сыграет Эрика Эрикссона, отца музыкантов и самого красивого мужчину Исландии.
Конкурс, изначально называвшийся «Гран-при „Евровидения“», впервые прошел в Швейцарии, в городе Лугано, в 1956 году. Тогда участвовало всего семь стран, каждая из которых представила по две песни. В последующие годы состав участников постоянно рос, и в 2018 году за главный приз соревновалось 43 страны.
«Евровидение» остается одним из самых популярных неспортивных мероприятий в мире с аудиторией до 600 миллионов зрителей. Конкурс во многом повлиял на популярность многих групп, включая музыкальные коллективы ABBA и «Чингисхан».