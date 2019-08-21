Студия Warner начала работу над новой «Матрицей»

«Мы невероятно рады вернуться в „Матрицу“ вместе с Ланой, — говорит глава студии Warner Тоби Эммерих. — Лана — настоящий визионер, неповторимый и подлинный творец-кинематографист, и мы в восторге, что она напишет, поставит и спродюсирует новую главу во вселенной „Матрицы“».

Слухи о возможном перезапуске-продолжении «Матрицы» уже несколько раз возникали в сети. Сообщалось, что Вачовски планируют вернуться к «Матрице» и поставить новый фильм фантастической франшизы. Отчасти эти слухи породило высказывание Чада Стахелски. В одном интервью он заявил, что Вачовски работают над перезапуском. Впоследствии представители режиссера уточнили, что Стахелски говорил гипотетически, но Лилли Вачовски поддержала идею новой «Матрицы».