Браво! В Сеть попали свежие кадры из нового «Джокера» в исполнении Хоакина Феникса
История становления одного из самых известных, безумных и опасных суперзлодеев комиксов выйдет на большие экраны в Эстонии уже 4 октября!
В Сети появились свежие кадры! Смотри нашу галерею!
По сюжету, в 1980-х годах в городе Готем появляется гениальный маньяк и манипулятор в клоунском гриме, который называет себя Джокером. За этим псевдонимом скрывается некогда неприметный житель Готема Артур Флек, которой вернулся домой к тяжело болеющей матери и узнал о тайных связях своей семьи с главной городской знаменитостью, миллиардером Томасом Уэйном.
Букмейкерские конторы назвали главных претендентов на премию «Оскар» среди актеров. Согласно котировкам главным претендентом на статуэтку стал Хоакин Феникс.
Актер может получить «Оскар» за роль в фильме Тодда Филлипса «Джокер». Премьера триллера запланирована на 3 октября. Мировая премьера фильма состоится на Венецианском кинофестивале в конце августа.
Шансы Феникса оцениваются в 30,7%.
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