Браво! В Сеть попали свежие кадры из нового «Джокера» в исполнении Хоакина Феникса

По сюжету, в 1980-х годах в городе Готем появляется гениальный маньяк и манипулятор в клоунском гриме, который называет себя Джокером. За этим псевдонимом скрывается некогда неприметный житель Готема Артур Флек, которой вернулся домой к тяжело болеющей матери и узнал о тайных связях своей семьи с главной городской знаменитостью, миллиардером Томасом Уэйном.