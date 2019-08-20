Меган Маркл появится в финальном сезоне «Форс-мажоров»

Фанаты Меган Маркл счастливы: они узнали, что в заключительном, девятом по счету сезоне сериала «Форс-мажоры» они снова увидят любимую актрису на экране. Об этом стало известно после того, как вышел официальный трейлер нового сезона, сообщает «7дней.ру».
Впрочем, если кто подумал, что герцогиня решила вернуться к своей профессии и снова будет сниматься, то это, конечно, не так. Хотя Меган соблазняли баснословными гонорарами всего за один эпизод, она вежливо отклонила предложение. Ведь у нее теперь другая жизнь.
Но полюбившаяся зрителям героиня Меган — Рэйчел Зэйн — все же появится в сериале. Но в виде старых кадров, относящихся к ее роману с Майком Россом, которого играл актер Патрик Джей Адамс. Как известно, Патрик, как и Меган, покинул «Форс-мажоров» после седьмого сезона. Однако он, в отличие от Маркл, после долгих колебаний решился вернуться в сериал — правда не на постоянной основе, а в качестве «гостя».
Как уже сообщили создатели телешоу, в финальном сезоне они хотят сосредоточиться на завершении оставшихся пока незаконченными сюжетных линий основных персонажей сериала. Во всяком случае тех, кто там был с самого первого сезона. Так что возможно, зрители узнают и о дальнейшей судьбе героини Меган — после ее свадьбы с Майком Россом и рождения ребенка, которыми закончился седьмой сезон. Конечно, о том, что произошло дальше в жизни героини Маркл, станет известно не от самой Рэйчел, а от обсуждающих ее других персонажей телешоу.