Где найти столько времени?! В сентябре жителей Эстонии ждет десяток ярких кинопремьер!
Мы подготовили для вас традиционный перечень самых громких кинопремьер следующего месяца. Попытаемся разобраться, какие из них заслуживают вашего внимания!
Оно 2
Проходит 27 лет после первой встречи ребят с демоническим Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого своя жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нарушает странный телефонный звонок, который заставляет их вновь собраться вместе.
В прокат фильм в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии выйдет уже 6 сентября! А специальные премьерные показы состоятся уже 4 сентября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Судья
Судья (Майт Мальмстен) - это человек, который в зале суда представляет закон и строгие правила. Но в его личной жизни отсутствует всякий порядок. После того, как он, на очередном заседании, приговаривает женщину к длительному тюремному сроку, брат подсудимой (Мярт Аванди) начинает следить за судьёй. По мнению брата, решение суда несправедливое, и он требует пересмотреть дело. Судья стоит на своём - вердикт остается в силе. Между мужчинами возникает конфликт, вследствие которого правозащитник сам становится преступником. Судья не в силах признавать свою вину и бежит в Финляндию. Там, по ту сторону залива, он попадает в разные смешные ситуации и встречает на своем пути очень странных людей.
«Судья» - роуд-муви с элементами «чёрного юмора», в главных ролях снялись Майт Мальмстен («Крысоловка», «Керту») и Мярт Аванди («Фехтовальщик», «Красная ртуть»). Постановщик и сценарист фильма Андрес Пуустусмаа («Зеленые коты», «18-14», «Красная ртуть»). Фильм представляет кинокомпания Leo Production. Дистрибьютор ACME Film.
В прокат фильм в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии выйдет уже 6 сентября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Дорогой папа
Владелец огромной торговой сети Вадим Крылов — лучший в своей теме и привык добиваться своего любыми способами. Обаяние и продуманный план помогают ему найти китайского инвестора, готового стать партнером в компании Вадима, оформленной когда-то на его мать. Многомиллионная сделка готова к подписанию, но возникает неожиданная проблема. Мама недавно умерла и оказывается оставила завещание, где передала акции торговой сети своего сына своей внучке, его дочери… Которую Вадим оставил, когда ей было 2 года и никак не поддерживал с ней отношения.
В прокат фильм в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии выйдет уже 13 сентября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
К звездам
Инженер-исследователь Рой МакБрайд отправляется на поиски своего отца, который пропал 20 лет назад, занимаясь поисками внеземной цивилизации в окрестностях Нептуна. В главной роли - Брэд Питт!
В прокат фильм в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии выйдет уже 20 сентября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Щегол
История юного Теодора Деккера, потерявшего мать во время теракта в Метрополитен-музее. Чудом оставшись в живых после взрыва, Тео получает от умирающего старика редкую картину кисти Карела Фабрициуса и кольцо. С этого момента начинается его погружение в подпольный мир искусства.
В прокат фильм в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии выйдет уже 20 сентября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Рэмбо. Последняя кровь
Он хранил секреты всю жизнь, но пришло время взглянуть в глаза прошлому. В последний раз собраться и стать безжалостной машиной для убийства. Рэмбо снова встанет на смертельно опасный путь — путь мести, который ему придется пройти до конца.
В прокат фильм в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии выйдет уже 20 сентября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Стриптизерши
Они — яркие, сексуальные и очень амбициозные. Они — танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого — известные финансисты с Уолл-Стрит. Но когда банковский кризис в одночасье превращает накопления девушек в пыль, подруги по несчастью жаждут отомстить. Они разрабатывают дерзкий план как вернуть потерянные деньги, чтобы снова вести роскошную гламурную жизнь, и отплатить биржевым гениям, оставив их без гроша.
В прокат фильм в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии выйдет уже 20 сентября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Тайна печати дракона
Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай. Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию? Разве что встретиться с ним вновь. Что на этот раз окажется сильнее — непоколебимый скептицизм ученого или древняя черная магия, уже давно захватившая власть в Восточных землях?
В прокат фильм в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии выйдет уже 27 сентября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
Барашек Шон: Фермагеддон
Новые приключения самого умного и ловкого представителя овечьего стада – барашка Шона. Непоседливый Шон снова покидает тихое пастбище. Вместе со своим лучшим другом, овчаркой Битцером, он пытается отстоять родную ферму, на которую покушаются инопланетные захватчики.
В прокат фильм в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии выйдет уже 27 сентября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!
21 мост
Фильм 21 мост рассказывает о попавшем в сложное положение полицейском (Чедвик Боузман), который неожиданно раскрывает масштабный заговор и оказывается втянут в развернувшуюся по всему городу охоту за парой преступников, убивших копов. Постепенно ночь размывает грани между теми, кого преследует он, и теми, кто преследует его. Усиление поисков требует крайних мер, которые не позволят убийцам уйти с Манхэттена, и власти решают перекрыть все мосты, ведущие на этот знаменитый остров.
В прокат фильм в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии выйдет уже сентября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!