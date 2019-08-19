Где найти столько времени?! В сентябре жителей Эстонии ждет десяток ярких кинопремьер!

В прокат фильм в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии выйдет уже 20 сентября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Рэмбо. Последняя кровь

Он хранил секреты всю жизнь, но пришло время взглянуть в глаза прошлому. В последний раз собраться и стать безжалостной машиной для убийства. Рэмбо снова встанет на смертельно опасный путь — путь мести, который ему придется пройти до конца.

В прокат фильм в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии выйдет уже 20 сентября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Стриптизерши

Они — яркие, сексуальные и очень амбициозные. Они — танцовщицы элитного стриптиз-клуба, клиенты которого — известные финансисты с Уолл-Стрит. Но когда банковский кризис в одночасье превращает накопления девушек в пыль, подруги по несчастью жаждут отомстить. Они разрабатывают дерзкий план как вернуть потерянные деньги, чтобы снова вести роскошную гламурную жизнь, и отплатить биржевым гениям, оставив их без гроша.

В прокат фильм в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии выйдет уже 20 сентября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Тайна печати дракона

Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай. Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию? Разве что встретиться с ним вновь. Что на этот раз окажется сильнее — непоколебимый скептицизм ученого или древняя черная магия, уже давно захватившая власть в Восточных землях?

В прокат фильм в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии выйдет уже 27 сентября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

Барашек Шон: Фермагеддон

Новые приключения самого умного и ловкого представителя овечьего стада – барашка Шона. Непоседливый Шон снова покидает тихое пастбище. Вместе со своим лучшим другом, овчаркой Битцером, он пытается отстоять родную ферму, на которую покушаются инопланетные захватчики.

В прокат фильм в кинотеатрах Apollo Kino по всей Эстонии выйдет уже 27 сентября! Расписание сеансов и билеты найдешь здесь!

21 мост

Фильм 21 мост рассказывает о попавшем в сложное положение полицейском (Чедвик Боузман), который неожиданно раскрывает масштабный заговор и оказывается втянут в развернувшуюся по всему городу охоту за парой преступников, убивших копов. Постепенно ночь размывает грани между теми, кого преследует он, и теми, кто преследует его. Усиление поисков требует крайних мер, которые не позволят убийцам уйти с Манхэттена, и власти решают перекрыть все мосты, ведущие на этот знаменитый остров.