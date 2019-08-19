Звезда «Форсажа» Дуэйн Джонсон женился спустя 12 лет отношений

47-летний Дуэйн Джонсон удивляет не только впечатляющими трюками на больших экранах, но и неожиданными новостями из личной жизни. Всего несколько минут назад звезда фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» сообщил своим поклонникам о том, что женился на давней возлюбленной спустя 12 лет совместной жизни.
В Instagram-аккаунте Дуэйн опубликовал свадебные фотографии с Лорен Хашиан и сообщил, что церемония прошла 18 августа на Гавайях. В комментариях поздравить актера поспешили его коллеги и друзья в лице комика Кевина Харта, спортсмена Тома Брэйди, актрисы Карен Гиллан и не только. Поклонники также пришли в восторг, узнав, что кумир узаконил отношения с матерью двух его дочерей.
Свадьба с Лорен должна была состояться еще этой весной, однако церемонию пришлось отложить из-за беременности певицы. В интервью изданию Rolling Stone Джонсон шутливо объяснил, почему перенес торжество на несколько месяцев:
Мы забеременели. А мама не хотела делать свадебные фото с большим животом —она хотела хорошо выглядеть.