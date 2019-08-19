Звезда «Форсажа» Дуэйн Джонсон женился спустя 12 лет отношений

В Instagram-аккаунте Дуэйн опубликовал свадебные фотографии с Лорен Хашиан и сообщил, что церемония прошла 18 августа на Гавайях. В комментариях поздравить актера поспешили его коллеги и друзья в лице комика Кевина Харта, спортсмена Тома Брэйди, актрисы Карен Гиллан и не только. Поклонники также пришли в восторг, узнав, что кумир узаконил отношения с матерью двух его дочерей.