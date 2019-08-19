В Эстонии сняли комедию про мужчину с раком яичка. Смотри трейлер Chuck Band Show!
Ежегодно шестерым мужчинам из 100 000 ставят диагноз «рак яичка». Но на сей раз болезнь выбрала не того, кого надо.
Основанный на реальных событиях фильм The Chuck Band Show - веселый, трогательный и необычный рассказ о честности и понимании самого себя.
Его главный герой, работающий на радио диджей Чак Бергер - редкий неудачник. Мало того, что жена хочет от него уйти, а босс хочет его уволить, так теперь еще и одно из его яичек хочет сказать ему «прощай».
Узнав свой диагноз, Чак боится, что может стать «мужчиной без яиц». В ходе борьбы с этой непростой болезнью Чак открывает для себя силу юмора и прямоты. Но сумеет ли его жена Хелена, решившая с ним развестись, и другие близкие ему люди сохранить при этом верность самим себе?
После того как Чак сообщает своему боссу Хендрику о свалившемся на него несчастье, мужчины неожиданно сближаются. Глава радиостанции советует Чаку отдать свою судьбу на волю радиослушателей. И когда он изливает душу и смешит людей, его радиопередача The Chuck Band Show приобретает невероятную популярность.
В роли Чака снялся Стюарт Джонсон, один из основателей ведущей эстонской группы стендап-комиков ComedyEstonia. Марта Лаан (шоу «Твое лицо кажется знакомым», сериал «ENSV») сыграла жену Чака Хелену, Генри «Генка» Корвитс (трилогия «Слет одноклассников») - его босса Хендрика.
В фильме также снимались Янек Йоост («Осенний бал», сериал «Почему нет?!»), Куллики Салдре («Слет одноклассников 2», «Керту»), Ингрид Исотамм («Огненная лилия», «Боковой ветер»), Виидо Поликарпус, Татьяна Егорушкина, Понтус Олгрим и Томас Лемаркус («Бегущий по лезвию 2049», «Михкел»).
Фильм снят на деньги, собранные на платформе совместного финансирования Hooandja, и на средства официальных спонсоров. Часть прибыли будет пожертвована фонду лечения рака GiftofLife и пойдет в помощь тем, кому необходимо обрести надежду и достойную жизнь.
The Chuck Band Show выйдет на экраны Эстонии в месяц мужского здоровья - 1 ноября! Расписание сеансов и билеты будут доступны здесь!