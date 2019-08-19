«Человек-паук: Вдали от дома» стал самым кассовым фильмом Sony

Spider-Man: Far from Home (2019) ФОТО: CAP/RFS / Image supplied by Capital Pictures

По данным Forbes, к концу минувшего уикенда общемировые сборы кинокомикса достигли рекордных $1,109 миллиарда (из них $376,63 млн заработано в США и $733 млн – за рубежом). Таким образом, новый «Человек-паук» теперь является самым кассовым фильмом Sony за всё время, обогнав результат шпионского боевика «007: Координаты Скайфолл» ($1,108 миллиарда).

«Skyfall» ФОТО: Francois Duhamel / AP/Scanpix

Однако по сборам в домашнем прокате «Вдали от дома» занимает лишь третью позицию: на первом месте среди всех релизов студии здесь находится «Джуманджи: Зов джунглей» ($404,5 млн), тогда как вторую строчку по-прежнему удерживает «Человек-паук» 2002 года ($403,7 млн).