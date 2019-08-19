Исследование: попкорн помогает бороться со старением

Американские ученые выяснили, что попкорн может защитить человека от преждевременного старения из-за того, что в нем содержится огромное количество полезных веществ, пишет Wapa.
К такому выводу пришли исследователи, проанализировав несколько популярных видов попкорна.
Оказалось, что в воздушной кукурузе содержится много активных веществ, которые способны защитить клетки организма от старения и продлить жизнь.
Выяснилось, что в стандартном пакете попкорна содержится около 330 мг полифенолов – примерно столько же, сколько и в орехах.
Ранее ученые считали, что самым большим количеством этого вещества обладают фрукты и ягоды.
Однако в них – огромное содержание воды, из-за чего вещество становится разбавленным. Попкорн же содержит всего лишь около 4% влаги.
Помимо полезных полифенолов, в состав попкорна входит клетчатка, калий, витамины А и В. Они помогают нормализовать уровень сахара в крови, а также стабилизировать выделение инсулина.
Отличительное свойство одного из сортов кукурузы – вздуваться при нагревании – обнаружили еще древние индейцы.
Они готовили попкорн уже более 4 тысячелетий назад и использовали его для еды, в качестве украшения и даже для гаданий: по форме зерна предсказывали будущее.
Самые древние зерна попкорна обнаружили в пещере Бейт Кейв, которая находится вблизи Нью-Мексико. По оценкам ученым, их возраст составляет не менее 5 тысяч лет. А на территории Перу нашли зерна возрастом около 1000 лет.
В погребальной урне, найденной в Нью-Мексико и датируемой 300 годом до нашей эры, была найдена интересная статуэтка. Она изображает женщину в головном уборе из попкорна.
Теперь у вас есть официальное разрешение есть попкорн в неограниченном количестве!