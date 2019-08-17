Вс, 18.08.2019
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Больше угара и безумия! Смотри трейлер продолжения фильма «Добро пожаловать в Зомбиленд»

ZOMBIELAND 2: DOUBLE TAP.

ФОТО: Jessica Miglio / ZUMAPRESS.com

Кинокомпания Sony Pictures опубликовала трейлер продолжения фильма «Добро пожаловать в Зомбиленд-2» («Zombieland: Double Tap»). Фильм выйдет в прокат в кинотеатрах Apollo Kino уже 25 октября этого года.

Четверо героев оригинального фильма продолжают путешествовать по разрушенным США. Им предстоит встретить новые орды оживших мертвецов и других выживших после зомби-апокалипсиса.

ФОТО: Jessica Miglio / ZUMAPRESS.com

На свои роли вернулись Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоуни Абигейл Бреслин, к ним присоединятся Росарио Доусон, Люк Уилсон, Эван Джогиа, Томас Миддлдич, Зои Дойч и другие. Режиссерское кресло снова занял Рубен Флейшер.

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