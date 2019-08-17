На 80-м году жизни умер известный голливудский актер

Он был двукратным лауреатом премии "Золотой глобус", а также дважды номинирован на "Оскар". Информацию о смерти Питера Фонды сообщили его родственники.

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В заявлении семьи Фонды говорится, что у Питера была дыхательную недостаточность из-за рака легких. Актер скончался в своем доме в Лос-Анджелесе в возрасте 79 лет.

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Питер Фонда был частью большой голливудской семьи – его отец – актер Генри Фонда, а сестра – актриса Джейн Фонда. Дочь знаменитости – Бриджит Фонда – также стала актрисой.